El ministro de Segpres, Juan José Ossa, sostuvo durante la mañana de este lunes que desde el Ejecutivo “estamos muy a tiempo de tomar las decisiones y de hacer las propuestas que se requieran”, consultado por la posibilidad de extender el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

En conversación con Tele13 Radio, la autoridad sostuvo que “quisiera tomar las palabras del Presidente de la República cuando ha dicho que a las familias no se las va a dejar solas, las ayudas van a estar disponibles siempre tomando en cuenta cómo evoluciona la pandemia y teniendo en perspectiva que tenemos un desafío en materia de empleo muy importante”.

“Vamos a analizar todos los instrumentos que existan para proteger las pensiones de los chilenos. Nosotros no descartamos nada por ayudar a evitar una política pública que perjudica a los chilenos”, aunque detalló que por ahora “no es algo que esté ni remotamente definido”.

Consultado sobre si eso podría evitar el avance del proyecto que permite un cuarto retiro de los fondos previsionales, aseguró que “si eso evita un cuarto retiro, que para algunas personas se trata de asuntos que están entrelazados, bueno, ojalá sirva para eso también, pero nuestro objetivo es ayudar a las familias“.

El secretario de Estado además comentó sobre nuevas iniciativas de apoyo económico que “si bien no me ha tocado liderar las tratativas, sí me consta que se ha hecho un gran esfuerzo, sí me consta que hay muy buena disposición de los parlamentarios y nos falta ir despejando algunas cosas en los próximos días. Ya estando en agosto, creo que realmente no deberíamos pasar agosto sin un acuerdo“, cerró.

Finalmente, la autoridad indicó que desde el Ejecutivo no está descartado acudir al Tribunal Constitucional en caso de que se apruebe el cuarto retiro y que “vamos a analizar todos los instrumentos que existan para proteger las pensiones de los chilenos”.

“Pero con tanta anticipación, sobre todo tratándose de siete mociones parlamentarias que se van a analizar, estando tan lejos de saber exactamente lo que se pueda pretender aprobar, la verdad es que adelantar cualquier camino sería prematuro”, dijo.

“No descartamos nada para ayudar a evitar una política pública que perjudica a los chilenos”, cerró.