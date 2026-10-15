¿Cuánto bajarán las cuentas de luz en 2027? Revisa el detalle por región

Durante este jueves, el Ministerio de Energía anunció que desde enero de 2027 las cuentas de luz bajarán, en promedio, alrededor de un 4,3%.

De acuerdo con la ministra de Energía, Ximena Rincón, el porcentaje de disminución variará según la región del país.

En total, 13 de las 16 regiones de Chile registrarán bajas en las tarifas eléctricas; entre ellas, las más pronunciadas se darán en la zona norte.

No obstante, Rincón aclaró que las proyecciones contempladas en el Informe Técnico Preliminar (ITP) del Precio Nudo Promedio (PNP) son preliminares, pero sostuvo que la baja debería mantenerse cerca del 4,3% o incluso superarla.

Revisa el detalle de las bajas en las cuentas de luz por región

Según detalló la autoridad, la zona norte del país registrará los descuentos más significativos.

Sin embargo, señaló que en las regiones de Los Ríos, Los Lagos y Magallanes el escenario será distinto, dado que se proyectan alzas en las tarifas eléctricas.

Detalle de las bajas por región (de mayor a menor):