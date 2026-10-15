¿Cuánto bajarán las cuentas de luz en 2027? Revisa el detalle por región

Durante este jueves, el Ministerio de Energía anunció que desde enero de 2027 las cuentas de luz bajarán, en promedio, alrededor de un 4,3%.
De acuerdo con la ministra de Energía, Ximena Rincón, el porcentaje de disminución variará según la región del país.
En total, 13 de las 16 regiones de Chile registrarán bajas en las tarifas eléctricas; entre ellas, las más pronunciadas se darán en la zona norte.
No obstante, Rincón aclaró que las proyecciones contempladas en el Informe Técnico Preliminar (ITP) del Precio Nudo Promedio (PNP) son preliminares, pero sostuvo que la baja debería mantenerse cerca del 4,3% o incluso superarla.
Revisa el detalle de las bajas en las cuentas de luz por región
Según detalló la autoridad, la zona norte del país registrará los descuentos más significativos.
Sin embargo, señaló que en las regiones de Los Ríos, Los Lagos y Magallanes el escenario será distinto, dado que se proyectan alzas en las tarifas eléctricas.
Detalle de las bajas por región (de mayor a menor):
- Región de Antofagasta: 11%
- Región de Atacama: 10,2%
- Región de Arica y Parinacota: 9,9%
- Región de Valparaíso: 8,5%
- Región de Tarapacá: 7,4%
- Región de Ñuble: 4,2%
- Región Metropolitana: 4%
- Región de La Araucanía: 3,9%
- Región del Biobío: 3,7%
- Región del Maule: 3,4%
- Región de O’Higgins: 2,7%
- Región de Aysén: 2,4%
Lo más leído
- Una medalla cambió sus planes: La nueva tarea de Natalia Duco en La Moneda
- Lula promete transporte gratuito los fines de semana en la recta final de las elecciones en Brasil
- Tras críticas de Bachelet y Boric a Kast: Arturo Squella (REP) acusa a los expresidentes de impulsar "una alianza para dañar a Chile"
- Estudio CEP por desempleo: Experto advierte que puede ser un "punto de inflexión respecto de las protestas"
- Trump cancela la transmisión en vivo de la ejecución por pelotón de fusilamiento del autor del tiroteo en Fort Hood