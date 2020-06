El alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado, descartó este lunes que el retorno a clases de los estudiantes escolares se vaya a realizar prontamente.

Durante el reporte diario del Minsal, en que participó en calidad de vicepresidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), el líder comunal señaló que “el retorno a clases yo creo que hay claridad en todos los estamentos en el sentido de que lo prioritario es la vida de los niños y el contagio y su salud”.

“Por lo tanto, no hay posibilidad de retorno a clases mientras no exista cierto grado de certeza de que ese retorno no va a implicar fallecimientos ni contagios masivos“, continuó.

En esa línea, la autoridad afirmó que “mientras no se descubra una vacuna, mientras no existan protocolos estrictos que garanticen a los padres y las autoridades locales que ese retorno va a ser seguro, creo que mis colegas y yo personalmente no estoy dispuesto a sugerir a los vecinos que manden a sus hijos al colegio“.

De modo contrario, añadió, una sugerencia de ese tipo “puede implicar un riesgo innecesario para los niños y ningún niño en nuestra patria sobra”.

Este lunes se informó que durante las últimas 24 horas, en el país se registraron 5.143 nuevos contagios y 39 personas muertas a causa de la pandemia.