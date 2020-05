Este miércoles, el intendente metropolitano, Felipe Guevara, anunció que los consumidores particulares tendrán prohibido el ingreso a mercados como La Vega Central o Lo Valledor, donde sólo podrán entrar los comerciantes minorista y mayorista.

La medida no fue bien recibida en estos centros de abastecimiento, donde exigen que, en cambio, se tomen medidas similares a los supermercados, con el fin de mantener la cadena de alimentación para las personas que frecuentan estos recintos.

“Lo único que pido a la autoridad es que las medidas que tomen tengan sentido común. Eso tiene que ver con conversar con las personas involucradas, y con que el producto se ponga a disposición de la gente a bajo precio“, manifestó Arturo Guerrero, relacionador público de La Vega Central.

Y agregó: “La gente va a poder seguir yendo a los supermercados, y a La Vega no. Nosotros cumplimos casi el mismo rol que los supermercados, incluso más. Deberían tomarse medidas similares, como dejar ingresar paulatinamente a la gente”.

En tanto, el administrador de La Vega, Manuel Caro, enfatizó que “el Gobierno ha dicho que van a contener la cadena de alimentación, pero si este mercado no empieza a abastecer a las personas de menor ingreso, los supermercados van a elevar el precio de las cosas“.

“Si están cerrando La Vega, lo más probable es que mañana cierren Lo Valledor, y la cadena de alimentación de la distribución alimentaria, ¿quién la va a hacer? ¿El monopolio de los supermercados? Veo, quizá, una mala intención“, añadió.

Una de las preocupaciones al interior de estos recintos es la situación de las personas que se estaban dedicando a recibir pedidos particulares y los llevaban a domicilio, en la modalidad de delivery.

“Está viniendo una cantidad de gente que se había reconvertido y estaba entregando pedidos. Los que tienen patente, a ellos se les exige eso e iniciación de actividades, pero, ¿el que no tiene nada? La idea es que lleguen los productos a domicilio. El problema es: ¿a quién le vas a vender los productos? El agricultor va a estar produciendo, pero no la va a poder traer, porque no hay venta acá”, aseveró Arturo Guerrero.