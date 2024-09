Crisis de seguridad: Senador Ossandón propone implementación de un plan de regularización masiva a migrantes

El parlamentario abogó por la incorporación a la sociedad nacional de los ciudadanos extranjeros que se encuentran en situación irregular para permitirles "desarrollarse y ser buenas personas", como una posible solución para combatir la criminalidad en el país.

El senador de Renovación Nacional (RN) Manuel José Ossandón, propuso esta semana desarrollar un plan de regularización masiva a migrantes en medio de la crisis de seguridad que enfrenta el país y la Región Metropolitana.

Los dichos del parlamentario surgieron tras participar de la Cumbre de Seguridad, reunión conformada por el Presidente Gabriel Boric, la ministra del Interior, Carolina Tohá, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, y las comisiones de Seguridad de la Cámara Baja y el Senado en Cerro Castillo, que buscó abordar las problemáticas relacionadas con el índice de criminalidad y el crimen organizado.

A la salida, Ossandón aseguró que la instancia “tuvo súper buen tono de todos lados. El grueso fue el tema de la migración“.

Y en esa línea, planteó, que “hay que reconocer la realidad, creo que hay que hacer un plan de regularización masiva, y después perseguir a los delincuentes“.

“Se habla mucho, discursos, pero no hay soluciones concretas. ¿Qué vamos a hacer con las personas que están acá que no las podemos echar? Bueno, los vamos a incorporar a la sociedad para que puedan desarrollarse y ser buenas personas y perseguir a los malos, porque hoy día no sabemos quiénes son”, agregó.

Esto luego de que se diera a conocer que existe 30 mil personas con órdenes de expulsión vigentes, actualmente están inubicables

“Es de la mayor relevancia que el Gobierno conforme un grupo de personas de la PDI o de Carabineros dedicado especialmente a ubicar dónde están esas personas, porque hoy día no lo sabemos”, sostuvo el diputado Henry Leal (UDI), según recogió Radio Cooperativa.