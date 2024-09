Crisis migratoria: Monsalve asegura que Bolivia “cumple con requisitos” para facilitar la expulsión de ciudadanos venezolanos

La autoridad detalló que tras la salida de la Embajada de Chile en Caracas se ha dificultado realizar algunos trámites consulares básicos para la expulsión de migrantes venezolanos, por lo que desde el Ejecutivo se baraja la posibilidad de solicitar a un "tercer país" que actúe en el proceso de deportación.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró este jueves que Bolivia podría actuar como un “tercer país” que permita la deportación de ciudadanos venezolanos con órdenes vigentes de expulsión.

En conversación con Radio Biobío, la autoridad se refirió a la crisis migratoria que enfrenta el país, la que volvió a la palestra luego de que el Gobierno reconociera que existen cerca de 30 órdenes de expulsión vigentes que no han sido ejecutadas.

En ese contexto, Monsalve aseguró que el foco está puesto en los extranjeros que “constituyen eventualmente un riesgo para el orden público y la seguridad” del país; sin embargo, la situación es compleja, sobre todo luego de que Venezuela exigiera la salida de la Embajada de Chile en Caracas, lo que dificulta la verificación de identidad y emisión de salvoconducto, requisitos básicos para ejecutar una expulsión.

A raíz de esta problemática surge la idea de solicitar el apoyo a un “tercer país” del continente, que aún mantenga relaciones diplomáticas con Venezuela, y que actúe como intermediario para realizar estos trámites consulares.

“Bolivia podría ser, cumple con varios requisitos, por algo hay conversaciones”, propuso en la conversación.

No obstante, la autoridad expresó que el país altiplánico no es la única nación que podría gestionar la realización de estos trámites: “Somos muy prácticos en esto. Son conversaciones que no solo se hacen con un país, sino con todos los países que puedan eventualmente permitir lograr ese objetivo”, puntualizó.