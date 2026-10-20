Corte ordena a Hospital de Coyhaique otorgar cobertura GES a paciente con diabetes tipo 1 tras negativa inicial

La Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió un recurso de protección contra el Hospital Regional de Coyhaique y ordenó al recinto otorgar las prestaciones y coberturas del Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES) a una paciente con diabetes tipo 1, a quien inicialmente se le había negado el beneficio.

Según lo informado por el Poder Judicial, el tribunal estableció que la negativa del establecimiento fue arbitraria y vulneró el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la afectada, quien cursaba un embarazo de alto riesgo.

La controversia surgió luego de que el hospital modificara la clasificación diagnóstica de la paciente, planteando que podría presentar diabetes tipo MODY en lugar de diabetes tipo 1. Esta decisión derivó en la negativa inicial a entregar prestaciones e insumos especializados, incluidos sensores de monitoreo continuo de glucosa.

Sin embargo, la Corte cuestionó que el recinto no justificara adecuadamente el cambio de diagnóstico. Según la sentencia, “el actuar del Hospital Regional de Coyhaique deviene en arbitrario, puesto que no da razones para dicho cambio de parecer”.

El fallo también estableció que el historial médico de la recurrente daba cuenta de diabetes tipo 1 y que el propio hospital reconoció que la otra patología considerada presentaba un comportamiento similar. Por ello, concluyó que la falta de atención e insumos necesarios puso en grave riesgo la vida y la integridad de la paciente.

En consecuencia, el tribunal ordenó al Hospital Regional de Coyhaique garantizar todas las prestaciones y coberturas GES correspondientes a diabetes tipo 1, siempre que estas no puedan ser proporcionadas por el Hospital de Puerto Aysén.

La resolución rechazó la solicitud de reembolso por prestaciones anteriores al fallo y condenó al Hospital Regional de Coyhaique al pago de las costas del proceso.