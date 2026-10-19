Corte confirma sanción de Universidad San Sebastián contra estudiante por acoso sexual a compañera durante bienvenida mechona

La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó un recurso de protección presentado por un estudiante de la Universidad San Sebastián, quien fue sancionado por conductas de acoso sexual contra una compañera durante una actividad universitaria de bienvenida mechona.

Según lo informado por el Poder Judicial, la Tercera Sala del tribunal de alzada descartó que la casa de estudios incurriera en actuaciones ilegales o arbitrarias durante la investigación y confirmó que las medidas disciplinarias fueron proporcionales a la gravedad de los hechos.

El estudiante recibió una suspensión académica de dos semanas, condicionalidad por cuatro semestres e inhabilidades accesorias. Según la resolución, la falta estaba catalogada como muy grave y podía implicar la expulsión, pero la universidad consideró como atenuantes su conducta anterior, el reconocimiento inicial de la falta y las disculpas presentadas.

Respecto de los antecedentes que sustentaron la sanción, el tribunal estableció que la investigación contó con la declaración de la afectada y los testimonios concordantes de cinco testigos presenciales. Uno de ellos aseguró haber intervenido físicamente en dos oportunidades para separar al estudiante de su compañera.

La Corte también rechazó los cuestionamientos sobre la competencia de la universidad para investigar hechos ocurridos fuera del recinto académico, al considerar que las conductas denunciadas se produjeron durante una actividad estudiantil y afectaron a integrantes de la misma comunidad educativa.

En esa línea, el fallo sostuvo que “la casa de estudios actuó dentro de la esfera de sus atribuciones legales e institucionales”, considerando su obligación de garantizar espacios seguros y libres de violencia de género.

Asimismo, los ministros descartaron vulneraciones al debido proceso, señalando que el estudiante fue notificado de los cargos, contó con asistencia jurídica, recibió prórrogas para presentar su defensa y pudo apelar ante el órgano universitario competente.

Finalmente, la resolución concluyó que la Universidad San Sebastián ejerció legítimamente sus facultades disciplinarias, conforme a la Ley N°21.369, sin incurrir en actuaciones que justificaran acoger el recurso de protección.