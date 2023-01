La Corte de Apelaciones de Santiago le ordenó al ministro y presidente de la Tercera Sala de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, “que se abstenga de intervenir en el asunto” del caso Fundamenta, debido a que su hija firmó dos promesas de compraventa en el proyecto.

¿Qué pasó?

La situación comenzó el pasado 28 de noviembre cuando Graciel Muñoz, hija del magistrado y jueza de Decimosegundo Juzgado de Garantía de Santiago, tuvo una llamada telefónica con la jefa de proyectos de la empresa, Valentina Riquelme, consignó La Tercera.

En la instancia, la jueza le informó sobre sus promesas de compraventa por dos departamentos en Eco Egaña y que su intención era “hacer cambios de la manera más amistosa” al proyecto Eco Irarrázaval.

“Mi idea es poder hacer cambios de la manera más amistosa. Mira, este proceso puede durar años y no creo, quiera, ni pueda esperar tanto y te lo digo con conocimiento, no porque yo sea abogada, sino porque mi papá es el que ve todo este tema, ya que participa en la Corte Suprema”, le dijo Muñoz a Riquelme, según la ejecutiva dio cuenta en una declaración notarial.

“Yo le expliqué que eran dos proyectos diferentes y que Eco Irarrázaval estaba a punto de escriturarse y que lo que pasaba en particular con el proyecto Eco Egaña no afectaba a otros proyectos y que por lo demás era muy factible que se pudiera reiniciar pronto. Le manifesté que seguramente había leído algunas noticias positivas en los medios de comunicación y que debíamos esperar la resolución legal. En ese momento ella me señaló: ‘Mi papá me recomendó que moviera esas platas del proyecto’”, agregó.

La empresa presentó una solicitud de inhabilidad en contra el ministro Muñoz, considerando que el futuro del proyecto inmobiliario será en la Tercera Sala del máximo tribunal. “En el fondo, las recomendaciones del ministro de sacar los dineros del proyecto, tratan de proteger a su hija de que, eventualmente, pueda perder los dineros invertidos en un proyecto que pueda no ejecutarse”, expresaron desde Fundamenta.

¿Qué dijo la Corte de Apelaciones?

Este martes, se dio a conocer que el tribunal de alzada declaró “bastante la causal de recusación”. Pero además, la Sala de Cuentas confirmó que por ahora Muñoz no puede intervenir en el caso desde esta jornada: “Póngase esta declaración en conocimiento del señor ministro referido, para que se abstenga de intervenir en el asunto”.

Cabe señalar que el ministro Muñoz puede defenderse o aceptar la recusación del máximo tribunal.

