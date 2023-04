La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de amparo presentado contra el denominado “criterio Valencia”, que instruyó el fiscal nacional respecto a solicitar prisión preventiva para los extranjeros indocumentados que sean detenidos.

La acción fue interpuesta por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz y pretendía suspender el instructivo de la máxima autoridad del Ministerio Público, que tras la muerte del carabinero Daniel Palma, emitió un oficio para que los fiscales solicitaran la medida cautelar para imputados extranjeros sin RUT ni identificación.

A través del recurso, los abogados alegaron que la medida instruida por Valencia “amenaza el ejercicio legítimo de sus derechos a la libertad personal y seguridad individual” de las personas migrantes.

Sin embargo, el tribunal de alzada dictaminó que “no se vislumbra que existan hechos que se ajusten a las hipótesis“, y que “no existen antecedentes que permitan entender que se están afectando o restringiendo” derechos.

Además, la primera sala de la corte consideró que el recurso no podía prosperar por no ser la vía idónea para llevar a cabo la reclamación, ir contra la instrucción de un organismo autónomo y por no presentar una afectación ilegal de derechos.

“Así las cosas, no se reúnen los supuestos que se interponga el presente arbitrario y, no resulta ser la vía idónea para los fines que se pretenden, razón por la que no puede ser acogida a tramitación”, zanjó la Corte de Apelaciones.