Cordero tilda de “comprensible” rechazo de Hassler a construcción de cárcel, pero afirma que deben “proveer de infraestructura”

El ministro de Justicia sostuvo que "no hay que perder de perspectiva el interés general que está detrás, porque de lo contrario, para nosotros sería imposible construir ningún establecimiento penal en ninguna parte".

El ministro de Justicia, Luis Cordero, tildó que “completamente comprensible” el rechazo de la alcaldesa Irací Hassler a la construcción de una cárcel en Santiago, pero afirmó que como Gobierno tienen la obligación de “proveer de una infraestructura para el país”.

El pasado jueves, tras la ola de homicidios en la Región Metropolitana, el presidente Gabriel Boric anunció la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad. Si bien no detalló dónde se emplazaría, diversas voces apuntaron a comunas como las de Santiago o Tiltil.

¿Qué dijo el ministro Cordero?

En entrevista con Cooperativa, el ministro Cordero señaló que “es evidente que los alcaldes defienden los intereses locales y a mí me parece que la reacción de la alcaldesa Hassler, como de cualquier alcalde respecto a este caso, es completamente comprensible“.

Sin embargo, aseguró que la obligación que tienen como Ministerio de Justicia es “proveer de una infraestructura para el país respecto a este tipo de instituciones (…). De lo contrario, el sistema de justicia no puede cumplir su propósito. Eso es esencialmente”.

“¿Cuál es la forma razonable de poder llegar a un acuerdo en torno a medidas de mitigación y compensación? Es otro tipo de aspecto, pero no hay que perder de perspectiva de lo que estamos hablando y del interés general que está detrás de eso, porque de lo contrario, para nosotros sería imposible construir ningún establecimiento penal en ninguna parte“, agregó.

Previamente, en TVN, Cordero abordó el rechazo de Hassler en la misma línea. “Si yo le preguntara a todos los alcaldes del país quién está dispuesto a recibir una cárcel, no me van a responder (…). Este tipo de infraestructuras requiere abordar esto con cierta racionalidad, porque si fuera por los alcaldes no tendríamos líneas de transmisión (eléctrica)”.

La postura de la alcaldesa Hassler y el concejo municipal

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, anunció su “rotundo rechazo” a la instalación del futuro recinto penitenciario en su comuna, acusando que la eventual decisión estigmatiza los barrios Pedro Montt y Rondizzoni, los cuales ya concentran cerca del 20% de la población penal.

“El Gobierno no ha hecho una confirmación o un anuncio de lugar específico, y ante la posibilidad de que se considere la comuna de Santiago yo sigo muy clara: nosotros tenemos un rechazo rotundo a aquello. La comuna de Santiago ya tiene el mayor complejo carcelario del país, concentra cerca del 20% de la población que está privada de libertad”, sostuvo.

Su postura fue respaldada por el Concejo Municipal de Santiago, quienes afirmaron que la construcción de una cárcel que albergue a delincuentes de alta peligrosidad y esté emplazada en barrios residenciales “pone en riesgo a las vecinas y vecinos que residen en dichos barrios y al conjunto de quienes habitamos y visitan la comuna de Santiago”.