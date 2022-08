Esta jornada, Convergencia Social se refirió a la salida de la ex ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega. Esto tras filtrarse un llamado de su asesora a Héctor Llaitul, el mismo día que el líder de la CAM llamó públicamente a la “resistencia armada”.

En esa línea, sostuvieron que respaldan la decisión del presidente Boric de aceptar su renuncia, “en ejercicio de su responsabilidad política, tomada con fuerza y a tiempo”.

Lee también: Quintana respaldó a ex ministra Vega: “Llevaba adelante la orientación que tenía el Ejecutivo, dialogar con todos”

Sin embargo, plantearon que “en el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, nuestro camino de diálogo busca generar condiciones para la justicia y paz, reconociendo que nos precede una larga historia de violencia y despojo”. Asimismo, agregaron que “lo hemos dicho previamente y lo reafirmamos hoy: continuaremos esa conversación con todos quienes estén disponibles a ella poniendo a Chile por delante”.

“Los procesos judiciales deben seguir su curso institucional. Nos preocupa de sobremanera que se filtre información sensible de una investigación reservada, cuyo desarrollo no puede ponerse en cuestión por filtraciones y llamamos a no instrumentalizar un asunto así de sensible en el debate público”, zanjaron.