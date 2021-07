Este viernes 23 de julio se realizó la tercera sesión de la comisión de Reglamento de la Convención Constitucional, instancia abocada a redactar el que será el reglamento definitivo que regirá en la convención. Sin embargo, la forma en que se han dado las votaciones y algunas situaciones de falta de quórum han llevado a algunos convencionales a proponer que las opciones para dirimir sean “a favor” o “en contra”, dejando atrás la abstención.

En la apertura, Agustín Squella fue el encargado de tratar el tema, dejando en el tintero la jornada anterior, apuntando a que abstenerse no es carecer de opinión, sino que ante las opciones de aprobar o rechazar, es mejor abstenerse. “A mí me ha pasado muchas veces en las votaciones que hay tres opciones, a mí me gusta la tercera, la prefiero a las otras dos, que no me parecen tan mal, pero me parece mejor la tercera”, expresó el constituyente.

En tanto que una de las representantes de La Lista del Pueblo, Elsa Labraña, dijo que sus compañeros llegaron a la conclusión de aprobar o rechazar algo, pero no abstenerse porque “lo que genera es que no se logren los quórum para sacar los artículos”.

Lee también: Creación de comisiones y ampliación de Mesa Directiva marcan tercera semana de la Convención Constitucional

“Nosotros vinimos aquí a crear una Constitución, a tomar acuerdos, a decir me gusta o no me gusta algo. Entonces, si no van a venir aquí a tomar una postura, a generar diálogo, y simplemente van a estar ocupando el puesto, en realidad no sé a qué vinieron”, enfatizó Labraña.

El ex timonel de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, se mostró en contra de la propuesta y dijo que “creo yo que limitar el derecho al voto, tratar de decir yo puedo votar de determinada manera hasta solo un cierto porcentaje, eso es limitar el ejercicio no solo de la libertad, sino que de la soberanía que tiene que tener la Convención y sus integrantes para poder adoptar acuerdos”.

Sin embargo, el coordinador de la comisión, Daniel Bravo, explicó que esta situación habría que discutirla en el pleno de la Convención, pues sería un tema que excede a Reglamento. “Lo vamos a abrir a debate, pero en este momento, dado el carácter de reglas mínimas, no lo incorporamos”, aseguró.

La comisión de Reglamento sesiona nuevamente el lunes 26 de julio a partir de las 15:30 horas.