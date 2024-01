El pasado viernes 5 de enero, la Contraloría General de la República (CGR) ofició a los ministerios del Trabajo, Interior, Agricultura, Relaciones Exteriores, Economía y Medio Ambiente por los encuentros que sus respectivos titulares tuvieron con empresarios en la casa del lobista Pablo Zalaquett.

La última semana, el Centro de Investigación Periodística (Ciper) reveló que los ministros Nicolás Grau (Economía), María Heloísa Rojas (Medio Ambiente), Carolina Tohá (Interior), Alberto van Klaveren (Relaciones Exteriores), Jeannette Jara (Trabajo) y Esteban Valenzuela (Agricultura) sostuvieron distintos encuentros con personeros privados para abordar temas que involucran a sus carteras.

Estas instancias no fueron registradas en la plataforma de la Ley de Lobby, lo que ha levantado críticas y cuestionamientos tanto desde el mundo político como organizaciones de la sociedad civil.

Luego, se dio a conocer que otros personeros, como parlamentarios de diferentes s sectores, también sostuvieron encuentros en las dependencias del exalcalde en Lo Barnechea, en la Región Metropolitana.

Desde el Gobierno han dicho que los encuentros en los que participaron los ministros, no fueron registrados porque no era necesario por la forma en cómo se abordaron las materias, indicando que solo resultaron ser conversaciones generales. De hecho, el presidente Gabriel Boric afirmó que el viernes que “acá no ha habido ningún incumplimiento de la ley“.

Oficio de Contraloría

Este martes, se dio a conocer que Contraloría ofició a seis secretarías de Estado para que se pronuncien respecto a lo que fue la participación de sus respectivos ministros en la casa de Zalaquett.

El ente regulador realizó la acción tras denuncias de parlamentarios y personas particulares.

De este modo, las secretarías de Estado tienen 10 días hábiles pare responder a los oficios.