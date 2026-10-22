Contraloría detectó falencias en residencia de protección infantil de Antofagasta administrada por Mejor Niñez: Había irregularidades en el control de medicamentos

La Contraloría Regional de Antofagasta detectó una serie de irregularidades en la atención y cuidado de niños, niñas y adolescentes en la Residencia de Protección para Lactantes y Preescolares Antay, administrada por la Fundación Creeser.

De acuerdo con el Informe de Inspección en Terreno N° 452 de 2026, el recinto presentaba “múltiples deficiencias en el control y administración de medicamentos”.

Contraloría detectó irregularidades en Mejor Niñez en Antofagasta

La revisión fue llevada a cabo en mayo de este año y evidenció que la residencia, que es supervisada por la Dirección Regional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, no tenía un sistema claro y actualizado para controlar los remedios que recibían los menores, incluyendo las dosis y horarios de administración.

El ente contralor advirtió que la situación es de “especial gravedad”, teniendo en cuenta que durante 2026 “hubo incidentes asociados a errores y omisiones en la administración de fármacos, incluyendo la hospitalización de un menor por una sobredosis de risperidona y la interrupción del tratamiento prescrito a otro residente durante dos días consecutivos”.

Por otro lado, en el control en terreno se dio cuenta del caso de un niño con varicela que “no recibió el tratamiento indicado por un servicio de urgencia” y que “cuando los fiscalizadores realizaron la visita, la prescripción aún no había sido cumplida”.

Más tarde, el menor de edad tuvo que ser trasladado hasta un recinto asistencial, donde recibió una nueva evaluación médica y un tratamiento distinto.

Otro caso detectado se relaciona con la “demora en la derivación de otro residente que sufrió una lesión en un dedo y requería atención médica. Estas situaciones evidencian falencias en los procedimientos destinados a garantizar el acceso oportuno a prestaciones de salud”.

Deficiencias en Mejor Niñez Antofagasta: Falta de personal y problemas de seguridad y educativos

La inspección de la Contraloría también reveló un déficit de personal, ya que la residencia no cumplía con la dotación mínima exigida de cuidadoras.

A ello se suma que, en el caso de 13 funcionarios que tenían funciones con contacto directo y habitual con residentes, “no mantenían en sus carpetas administrativas todos los antecedentes requeridos para acreditar su idoneidad para el cargo. Tampoco existían antecedentes que demostraran que la residencia hubiera verificado el cumplimiento de estos requisitos antes de su contratación o al inicio de sus funciones”.

Si bien la Contraloría confirmó que ninguno de los trabajadores estaba inhabilitado para trabajar con menores de edad ni tenían sanciones por maltrato relevante al momento de la fiscalización, “la residencia no acreditó haber realizado oportunamente las verificaciones exigidas por la normativa”.

La Dirección Regional de Antofagasta del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia deberá instruir un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas.

Adicionalmente, la Contraloría reveló la existencia de deficiencias en las condiciones de habitabilidad y bienestar de los residentes. Una de ellas es la “alta ocupación de los dormitorios y el uso de camas de reducidas dimensiones instaladas a nivel piso”.

En detalle, se dio a conocer que “la residencia atendía a 21 niños, niñas y adolescentes pese a contar con solo 15 plazas autorizadas, situación que impactaba las condiciones de descanso, circulación y cuidado de los residentes”.

Mientras que “en materia educativa, se constató que un niño permaneció sin matrícula ni acceso a una oferta educacional desde su ingreso a la residencia, el 11 de marzo de este año, y durante 145 días corridos. La situación se extendió hasta el 3 de agosto, cuando fue incorporado a un aula hospitalaria”.

Respecto a alimentación, la residencia mantenía un servicio alimentario para los niños “sin contar con la autorización sanitaria correspondiente” y las “instalaciones interiores de gas carecían del Certificado de Inspección Periódica con calificación de Sello Verde, pese a que esta observación ya había sido advertida previamente por Mejor Niñez”.