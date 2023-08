El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, aseguró esta jornada que las enmiendas presentadas ante la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos del Consejo Constitucional, “significan un retroceso y debilitan la democracia”, además señaló que “restringen el control administrativo”.

“Estas enmiendas, no responden, en general, la pregunta básica, si uno quiere avanzar o no en el control y si entiende que el control es un pilar del Estado de Derecho. Al revés, lo que hacen es restringir el control administrativo”, sostuvo el contralor.

En esa línea, Bermúdez añadió que “entiendo que esto va a quedar en un acta y quiero que quede para la historia: Estas enmiendas restringen el control administrativo, debilitan el control como pilar del Estado de Derecho, por lo tanto, debilitan la democracia”.

La autoridad también justificó sus dichos haciendo referencia al polémico Caso Convenios, indicando que “no se hubiese podido responder a los casos que hoy estamos vivenciando, si hubiésemos tenido estas enmiendas vigentes”.

Asimismo, el contralor afirmó que prefiere que se mantenga el anteproyecto elaborado por la Comisión Experta a que se hagan los cambios propuestos en las enmiendas ingresadas, consignó Teletrece.

“Cuando el contralor general tiene un consejo, cuando el contralor general tiene facultades que han sido desconcentradas de los contralores regionales, cuando el contralor general tiene que darle cuenta al presidente de la República, cuando solo se puede pronunciar sobre la legalidad y no sobre la constitucionalidad, lo que uno está haciendo es retrocediendo en el control”, enfatizó Bermúdez.

Finalmente, la autoridad aseveró que consideraba que “estas enmiendas hay que mirarlas con mucho cuidado”.

“Si a mí me hicieran elegir como contralor general, me quedaría con el texto de la Comisión Experta y no aprobaría estas enmiendas, porque no van en la dirección correcta y no es lo que espera la sociedad chilena respecto a un control administrativo”, concluyó.