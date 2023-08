El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, se refirió a las indagatorias respecto al traspaso de dineros a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

En esa línea, y respecto a los dichos del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien acusó a Bermúdez de “prejuzgarlo” y “sentenciarlo“, el contralor manifestó que “aquí hubo una auditoría contundente, una auditoría que tiene hallazgos serios”.

Contraloría formula cargos contra Daniel Jadue en indagatoria por Farmacias Populares

El 18 de julio pasado, el contralor Bermúdez aseguró que el jefe comunal sí sabía de los cargos imputados en contra por el delito de cohecho. Esto tras la querella que presentó Best Quality SPA por la compra de insumos médicos para las farmacias populares.

En dicha oportunidades, también señaló que dicha auditoría también abarca a las municipalidades de Macul y Paillaco.

Tras la polémica y ante la solicitud para inhabilitar a Bermúdez, el jefe comunal manifestó que: “El contralor ni siquiera tenía derecho a conocer el sumario al cual se refirió en una entrevista dada por la prensa. Porque el contralor es a quien uno recurre cuando apela si no está de acuerdo con lo que el fiscal instructor de la causa define”.

“Por lo tanto, ya hay un juicio que me priva del debido proceso, porque el contralor ya me prejuzgó y prejuzgó a funcionarios que ni siquiera conoce, que no tuvieron oportunidad de la debida defensa. Por lo tanto, yo espero que se actúe en consecuencia, porque o si no también vamos a ejercer todas las acciones legales que la ley nos permite para revertir algo que nunca debiera haberse hecho como se hizo”, agregó.