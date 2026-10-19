Consulados de Chile en Venezuela reanudaron sus operaciones: Se entregaron los primeros pasaportes y cédulas de identidad

Este lunes 19 de octubre, los consulados de Chile en Venezuela reiniciaron progresivamente sus operaciones.

La medida, que fue anunciada por la Cancillería chilena la semana pasada para las oficinas en las ciudades de Caracas y Puerto Ordaz, consta de la entrega de pasaportes y cédulas de identidad a chilenos residentes en Venezuela.

Durante esta jornada se entregaron los primeros pasaportes y cédulas a connacionales que residen en dicho país.

Una de ellas es Belén Torres, de padre y madre chilena, quien fue la primera persona en recibir un pasaporte en el consulado de Caracas. Por su parte, Gustavo Sandoval fue el primer chileno en recibir un carnet de identidad.

Desde el próximo lunes 26 de octubre comenzará la atención al público con previo agendamiento en el sitio web tramites.minrel.gov.cl.

Se podrán realizar trámites relacionados con documentos de identidad como pasaportes y cédulas; actos notariales, como autorizaciones de viaje, poderes, mandatos, escrituras públicas, declaraciones juradas y cartas de poder; e inscripciones consulares, como nacimientos, defunciones, matrimonios y uniones civiles.

El canciller Francisco Pérez Mackenna señaló que “estamos en presencia de un nuevo hito en el camino del restablecimiento de relaciones con Venezuela. Este reinicio parcial de funciones de los consulados en Caracas y Puerto Ordaz, ofrecerá ayuda, protección y servicios a los más de 25.000 chilenos que residen en ese país. Este es el camino correcto para seguir construyendo confianzas y fortalecer las relaciones con Venezuela”.

A fines de julio de este año, Chile y Venezuela anunciaron el inicio de una hoja de ruta para avanzar hacia la “normalización progresiva de sus relaciones bilaterales“, en una primera señal de acercamiento entre ambos países.

En una primera etapa se acordó “reactivar las relaciones consulares”, medida que apunta a avanzar posteriormente hacia una “reanudación plena de los vínculos bilaterales”.