Un grupo de vecinos en La Serena realizó una manifestación en medio de las obras de una constructora, que busca construir un condominio habitacional de 297 departamentos en el sector privado donde se ubica un humedal de la ciudad.

Los manifestantes exigen que se detengan las obras, debido a que en el sector donde se realizan viven al rededor de 170 tipos de aves y reptiles, haciendo del espacio un verdadero santuario natural.

Tras esta situación, desde la Municipalidad de La Serena publicaron un comunicado donde se indica que la aprobación del proyecto inmobiliario es completa responsabilidad del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

“Precisamos que los terrenos sobre los que se construye el proyecto inmobilario Ipanema es zona urbana aprobada por el Minvu en el antiguo y nuevo plan regulador comunal, con ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, donde no se indicó ninguna zona legalmente protegida de valor ambiental“, señala el documento.

Lee también: Orrego y fiscalización de preemergencias: “El delegado presidencial estuvo absolutamente ausente estos años”

Así mismo, en su comunicado el municipio destaca que pese a permitir la realización del proyecto, se encuentra “consciente de la importancia de los humedales“, al participar activamente en Comité Técnico Local del programa de “Conservación de humedales costeros de la zona centro-sur de Chile”.

La empresa constructora pudo contar con todos los permisos necesarios para llevar a cabo su proyecto, al no tratarse de una zona declarada como humedal en los registros oficiales. Así lo confirmó el Seremi de Vivienda y Urbanismo de Coquimbo, Abel Espinoza: “el plan regulador recoge cuando hay protección, pero esta protección tiene que estar declarada y esto no es así, no ha pasado”.

Actualmente no existe ningún decreto o herramienta legal que permita detener la construcción del condominio por parte de la empresa. De hecho, se tienen considerados nuevos proyectos inmobiliarios futuros en el sector.