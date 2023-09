El pleno del Consejo Constitucional aprobó la norma transitoria que establece que la Cámara de Diputadas y Diputados sea compuesta por 138 diputados.

La votación ocurrió en el marco de la discusión del Capítulo IV, sobre la composición del “Congreso Nacional”, en la que se aprobó la disposición transitoria con 30 votos a favor y 17 en contra.

Mayoritariamente, los consejeros del bloque Unidad Para Chile se opusieron, mientras que los consejeros de RN, Germán Becker e Ivonne Magelsdorf, así como Gloria Hutt (Evópoli), se abstuvieron.

Respecto a la votación, el consejero de la bancada republicana, Luis Silva, argumentó que no puede realizarse al margen de otra norma transitoria que se aprobó anteriormente, que tiene relación con la reducción de escaños por distrito.

“Estamos buscando estabilidad en el sistema político y la reducción de fragmentación en el Congreso“, señaló el consejero Silva.

Además, explicó que se llegó a la propuesta de 138 escaños en la cámara, “al hacer una simulación por distrito considerando el criterio de población“.

“Todavía estoy esperando que me hagan llegar las simulaciones por correo, porque hasta ahora no tengo conocimiento de ninguna de ellas. Esperaba que me dieran una respuesta en el pleno porque la idea de esto es que quede constancia en la historia del establecimiento de la constitución“, remarcó la consejera María Pardo (CS).

Respecto a los efectos, advirtió que “no estamos hablando solamente de una reducción de escaños en la Cámara, sino que también de una reducción de los distritos”

