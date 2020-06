VIDEO RELACIONADO – Largas filas en último día para el pago del Permiso de Circulación ( 04:30)

El Consejo de Alta Dirección Pública (ADP) fijó en 25% la rebaja transitoria de las remuneraciones de diputados, senadores y ministros, y en 10% la del presidente de la República, los subsecretarios, intendentes, gobernadores, delegados presidenciales y seremis.

Con esta rebaja, la dieta de parlamentarios y ministros, que era de $9.349.853, pasó a ser de $7.012.390, similar al valor nominal que recibían en 2010. Con la medida, la distancia con el sueldo mínimo se redujo de 29 a 22 veces.

Desde la perspectiva de la comparación internacional, las dietas brutas de los parlamentarios chilenos pasaron de ocupar el actual segundo lugar de la OCDE, con US$13.638 mensuales, al séptimo lugar, con US$10.229.

En Latinoamérica, ahora es Colombia quien tendrá a los parlamentarios mejor pagados.

Por otro lado, la nueva remuneración de los ministros quedó por debajo del promedio de los países de la OCDE.

El organismo resaltó que las asignaciones parlamentarias no son parte de la remuneración y no fueron encargadas al Consejo ADP por la reforma constitucional, por lo que no fueron alteradas.

También destacaron que “se debe considerar que la reforma constitucional mantuvo la igualdad entre la remuneración de parlamentarios y ministros, por lo que el Consejo ADP no pudo establecer una rebaja diferenciada para ambas autoridades. A partir del análisis desarrollado y la evidencia acumulada, el Consejo ADP considera que la rebaja de los ministros de Estado debía ser menor que la de los parlamentarios“.

La rebaja del resto del personal de confianza presidencial fue fijada en 1% “debido a que se trata de cargos en que el Estado compite con dificultad con el sector privado en atraccion y retencion de talento, y que se trata de cargos con un alto componente técnico profesional”.

La ley aprobada en mayo -que permite modificar la forma como se determinan las remuneraciones de altas autoridades- pidió al Consejo ADP efectuar una rebaja transitoria en un plazo de 30 días.

Para definir la rebaja, el Consejo debía considerar la Escala Única de Sueldos de la Administración del Estado, la realidad económica del país y el análisis de política comparada. Además, incorporó los dos criterios que deberá tener en cuenta la comisión permanente: que la remuneración fijada garantice una retribución adecuada a la responsabilidad del cargo y la independencia para cumplir sus funciones y atribuciones.