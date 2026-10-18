Conmemoración del 18-O: Reportan desmanes en marcha no autorizada en el centro de Santiago

Durante la jornada de este domingo, carabineros informó sobre desórdenes en el centro de Santiago producto de una movilización no autorizada en el marco del séptimo aniversario del estallido social del 18 de octubre de 2019.

De acuerdo con la información, las manifestaciones se concentran principalmente en la Alameda.

Hasta el momento no se ha dado a conocer una cifra oficial de personas detenidas.

🔴 #Ahora | #Santiago: Grupo de sujetos encapuchados arrojan artefactos incendiarios (molotov) a Carabineros de Control de Orden Público en Portugal con Alameda, exponiendo la integridad de transeúntes que circulan por el sector. Prefiera vías alternativas. https://t.co/TRdHe7AijJ — Carabineros Prefectura Central (@CarabPrCentral) October 18, 2026

Además, debido a los disturbios al exterior, Metro de Santiago informó el cierre de sus estaciones Santa Lucía Y Universidad Católica de la Línea 1.

Mientras que los accesos de la estación Baquedano por la Línea 1 y Línea 5 permanecen cerrados, como el acceso de la estación Universidad de Chile. Las combinaciones de esta última se encuentran disponibles.