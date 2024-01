Este martes, la Secretaria Ministerial de Salud de O’Higgins confirmó la primera muerte del año debido al Hantavirus.

Se trata de hombre de 47 años de la comuna Santa Cruz. De acuerdo con la institución sanitaria, se habría contagiado en una faena mientras trabajaba en la construcción de una casa.

La Dra. Carolina Torres, seremi de Salud de O´Higgins, señaló que “es importante recordarle a la ciudadanía que este es un riesgo que venimos trabajando desde el año pasado. (…) Hemos realizado diversas capacitaciones y educación a la ciudadanía, sin embargo, sigue siendo un riesgo presente en nuestra región”.

La autoridad sanitaria instó a los habitantes de la región a tomar precauciones para evitar más contagios de hantavirus. “En actividades que sean recreativas (…) no circular por lugares que no estén habilitados. Si vamos a ir a una bodega o casa donde no se ha ingresado hace tiempo, tenemos que abrir las puertas y ventanas utilizando mascarilla, además dejar al menos media hora que ingrese el aire y luego limpiar superficies, en el tema laboral es importante el uso de protección personal”.

¿Qué el hantavirus y cómo se contagia?

El Hantavirus es una infección considerada una zoonosis endémica y está asociada al ratón colilargo, un ratón silvestre de zonas rurales se encuentra presente en O´Higgins. El ratón infectado traspasa el virus a través de la orina, las heces y la saliva, y este se transmite al ser humano principalmente a través de la vía respiratoria.

La enfermedad se contagia por: