La noche previa a Navidad, el ambiente en Tocopilla pasó de la celebración a la preocupación.

En las calles Chorrillos con Isabel Riquelme, diversas familias estaban reunidas para poder ver la caravana navideña, y en medio de ese esperado evento, un conductor en estado de ebriedad atropelló a seis niños, provocando conmoción e indignación en la comunidad.

Las edades de los afectados fluctuaron entre los 9 y 12 años. Ninguno de ellos estuvo en riesgo vital, pero dos de ellos sufrieron lesiones graves.

Ante la violencia derivada de la indignación de padres y madres, tuvo que acudir Carabineros al lugar. El sujeto fue finalmente detenido, pasando dos días después a su audiencia de formalización en la que fue imputado como autor de los delitos consumados de conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones graves, gravísimas y leves.

El Juzgado de Garantía de Tocopilla determinó la cautelar de prisión preventiva, y dispuso un plazo de 90 días de investigación.

El problema de la reincidencia

Sin embargo, no era la primera vez que manejaba en estado de ebriedad.

Durante la audiencia de formalización además se le imputó la conducción de un vehículo motorizado con sanción vigente, ya que registraba una condena anterior. Por ello, mantenía suspensión de su licencia de conducir por dos años.

Carolina Figueroa, presidenta de la Fundación Emilia, habló con CNN Chile sobre el perfil de los conductores reincidentes, teniendo también a la luz los análisis que han podido realizar a través de la fundación y los diagnósticos que hacen del panorama.

En ese sentido, asegura que los reincidentes “son quienes antes de la promulgación de la Ley Tolerancia Cero, ya tenían antecedentes de conducir bajo la influencia del alcohol, y luego de la aplicación de la normativa replicaron la misma conducta.

A grandes rasgos, la Ley 20.580 entró en vigor en el 2012, modificando la Ley 18.290, con el fin de aumentar las sanciones “por manejo en estado de ebriedad, bajo la influencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, y bajo la influencia del alcohol”.

Artículo 196 establece:

Primera vez, dos años de suspensión de licencia. Segunda vez, cinco años de suspensión de licencia. Tercera vez, cancelación de licencia.

Desde la perspectiva de la presidenta de la Fundación Emilia, la gran problemática de la Tolerancia Cero es que “si bien pone sanciones y sentencias administrativas, no considera ninguna incorporación dentro del conglomerado penal sobre la asistencia de algún programa de tratamiento de adicción, en términos de una posta antialcohólica”.

En ese sentido, la crítica apunta a la limitada variedad de sanciones que existen ante este tipo de delitos.

Figueroa complementó que una posibilidad sería que en el caso de que un imputado haya sido sorprendido dos veces, tenga la obligatoriedad de buscar ayuda por medio del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) o a través de instituciones privadas.

“Eso ha sido un problema, porque ha aumentado la cantidad de causas que nos llegan a la fundación, en la cual el imputado es reincidente, y el total de todas de las causas, cerca del 40% que recibimos, es de reincidentes”, subrayó Figueroa.

Ley Emilia y Ley Tolerancia Cero

A diferencia de lo que podría creerse, la mayoría de los accidentes vehiculares no ocurren por manejar en estado de ebriedad, sino por no hacerlo atento a las condiciones del tránsito.

Según la información recopilada por la Fundación Emilia muestra que desde el 2013 hasta el 2022, los casos policiales de homicidio alcanzaron 6.543, equivalente a 28,9%. Mientras que los decesos por siniestros viales los superó con 16.097, lo que representa el 71,1% de los casos.

Cuando los hechos pasan a ser más graves, predomina la Ley Emilia, mientras que la Ley Tolerancia Cero tiene un enfoque preventivo en la conducción.

Andrés Bustos, académico penalista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián, explicó esta normativa que empezó a regir desde el 17 de septiembre de 2014.

El abogado detalló que la Ley 20.770 realiza modificaciones a la Ley del Tránsito, estableciendo sanciones más duras a quienes manejen en estado de ebriedad y provoquen un accidente.

Según la normativa, explicó el abogado, la tipificación de delito se puede aplicar en los siguientes casos:

Huir del lugar luego de causar un accidente en el que se produzcan daños.

en el que se produzcan daños. Negarse a la realización de alcotest o alcoholemia .

. En caso de un accidente de tránsito en el que se produzcan daños, los involucrados están obligados a dar aviso a Carabineros. “Si no lo hacen o huyen del lugar, serán sancionados”, sentenció.

Bustos añadió que “una particularidad de tal cuerpo legal, está dado para aquellos casos, en que el hecho produzca lesiones graves gravísimas o bien resultado de muerte, la sanción penal contempla al menos un año de cárcel efectiva“.

“En el caso de reincidencia, esto es, que se ha reiterado en el mismo hecho punible, se considerará como una agravante de la responsabilidad criminal, llegando incluso a la pena de 10 años de cárcel“, concluyó el académico de la USS.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Conaset (@conasetchile)

Cómo abordar el problema de fondo

En su experiencia en la fundación, Carolina Figueroa ha notado que algunos fiscales han incorporado que los conductores reincidentes busquen asistencia para acceder a un programa contra el consumo de alcohol.

No obstante, aseguró que los defensores públicos han planteado que a los imputados no se les puede someter a un tratamiento, considerando que no es una sanción incorporada entre las alternativas penales vigentes.

“Pedimos los datos a Fiscalía para poder analizar y pedir en algún momento en el Congreso que se incorpore en el cuerpo legislativo de la Tolerancia Cero”, explicó.

En cuanto a la propuesta, el diputado e integrante de la Comisión de Transporte Jaime Coloma (UDI), sostuvo en CNN Chile que comparte dicha propuesta en el caso de reincidentes, de manera tal que “tenga que realizar algún curso para prevenir o tratar este consumo problemático“.

En ese contexto, subrayó que en “Chile tenemos demasiadas personas que conducen bajo la influencia del alcohol, y sobre todo en el caso de una reincidencia”, y agregó que “poder avanzar en un tratamiento para evitar esta conducta, me parece que va en la línea correcta en esta materia”.