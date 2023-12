El ministro de Educación detalló que el proyecto no le quitaría espacio a las prioridades del Gobierno, pero considera que esta altura no tiene sentido discutir los detalles de la iniciativa. Sus dichos surgen en medio del debate que se desarrolla por la eventual condonación de la deuda del CAE por parte del Gobierno, la que, según precisó el ministro Marcel, asciende a los US$ 10 mil millones.