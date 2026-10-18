Conciertos de BTS: Tres sujetos fueron detenidos por estafa a asistentes con pulseras falsas

Tres sujetos fueron detenidos en el marco de los conciertos de BTS en el Estadio Nacional.

Según información policial, los individuos fueron sorprendidos tratando de engañar a personas con pulseras falsas para entrar al recinto a presenciar el espectáculo de este sábado.

Mientras Carabineros realizaban patrullajes preventivos por Pedro de Valdivia, “fueron alertados por dos personas, las cuales manifestaron que había dos sujetos en una van que estaban estafando a la gente para ingresar al Estadio Nacional y poder ver el concierto BTS”, señaló el coronel Claudio Rosales, de la Prefectura Santiago Oriente y jefe del servicio Estadio Nacional BTS.

Debido a ello, los uniformados fiscalizaron a los involucrados, a quienes les requisaron $800 mil y pulseras falsificadas.

Los arrestados cobraban $150 mil a los asistentes para supuestamente ingresar al concierto.

El coronel agregó que los hombres se movilizaban en una van que no tiene encargo por robo y que pertenece a uno de ellos.