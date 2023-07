Durante la madrugada de este lunes, Carabineros confirmó el hallazgo de una persona muerta en plena vía pública de Conchalí.

El hecho se registró en la intersección de las calles Río Madeira con General Gambino.

¿Qué pasó?

De acuerdo a lo que señaló el mayor Matías Soto de la 5° Comisaría de Conchalí, el hallazgo fue hecho, en primera instancia, por el chofer de una micro que transitaba por el sector, quien tras avistar el cuerpo, detuvo la máquina y dio aviso a los uniformados.

“Al recibir el llamado, debido al frío, nos trasladamos rápidamente hasta el sector”, relató el funcionario.

Soto detalló que el cuerpo corresponde a un hombre de mediana edad que no portaba ninguna identificación y no mantiene lesiones atribuibles a terceros, por lo que no descartan que su muerte se atribuya a alguna enfermedad o a hipotermia.

Personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros está trabajando en el lugar para esclarecer el hecho.