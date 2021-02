Iván Roca, concejal UDI por la comuna de Lota, se refirió a la controversia que generaron sus dichos en defensa de su hijo, Jurguensen Roca, quien está en prisión preventiva por la violación reiterada de una niña de 12 años.

En conversación con El Desconcierto, la autoridad señaló que “lo que yo dije fue lo que sentenció el tribunal, no estoy inventando nada, la relación fue consensuada. Sobre el revuelo, se malentendió, hubo poca comprensión de lectura porque yo en ningún momento nombro a mi hijo o a la víctima”.

El edil aseguró que “es una pena lo que pasó con mi hijo, ahora lo fui a ver a la cárcel y está lleno de jóvenes por el mismo motivo, por meterse con cabras menores sin medir las consecuencias. Eso me parece muy incorrecto, independiente de que la menor pueda representar mayor edad”.

Con respecto a uno de los puntos más criticados de su declaración, en que sugirió encerrar a las menores de edad, indicó que “me sacaron de contexto. Cuando se lee bien, lo que yo quiero hacer es entregar un mensaje a los padres, que a su hija ‘cuídenla, edúquenla, guíenla’, ese es el contenido del mensaje”.

“Si usted lee, seguramente faltó una coma. Enciérrela, edúquela para que no haga lo que quiera. Las niñas ‘se botan a choras’, hacen lo que quieren y se escapan por las ventanas para salir sin permiso, por eso digo ahí que las encierren. Insisto, en ese contexto yo lo digo, no hay ninguna contradicción, el mensaje es a los padres. Y tampoco estoy pidiendo que encierren a una niña de cinco años”, añadió.

Por otra parte, Roca se abordó la petición de la ex ministra de la Mujer de pasarlo al Tribunal Supremo: “Isabel Plá no tiene idea de lo que pasa. Ella vive en Santiago y no tiene idea. Me da exactamente lo mismo que me pasen al Tribunal Supremo de la UDI, porque yo estoy entregando un mensaje que no se entendió por una coma, una palabra”.

En esa línea, sobre las reacciones que ha generado aseveró que “en Santiago no se entendió porque están con esta cosa de la protección a las mujeres. Estos grupos que se forman para defender a las mujeres le quitan el sentido, porque necesitan algo para seguir con su lucha”.

“Parece que leen poco, porque el centro del relato son los padres, no son los niños, pero no para que encierren a menores de 10 años, sino a jóvenes que salen cuando quieren y llegan a la hora que quieren, si ahí también falta control de los padres”, dijo.

Finalmente, expresó que “no es posible que una menor de edad ande con un adulto y los padres digan que no sabían. Entonces, lo más fácil es demandemos porque es un mayor. Pero ¿qué hicieron ellos para controlar la situación cuando se dieron cuenta que su hija no estaba cumpliendo con los horarios para llegar a su casa?”.