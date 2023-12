“Entre la mentira y la tartamudez, yo no sé qué es peor“.

Esa fue la frase dicha por la concejala de Independencia, Carola Rivero (PS), luego que su par, Agustín Iglesias (ind.), presentara una denuncia al Concejo Municipal -liderado por el alcalde Gonzalo Durán (CS)-, acusando que algunos concejales han utilizado el municipio como “banco”, pidiendo “préstamos sin intereses”.

En concreto, sostuvo que cuando Rivero asistió a una capacitación de la Asociación Chilena de Municipalidades en La Serena, devolvió los fondos con más de un año de tardanza, y “en cuotas y sin intereses”.

¿Qué dijo Agustín Iglesias?

Iglesias fue contactado por CNN Chile para que explicara la causa de su denuncia, y señaló que “los concejales comúnmente viajan fuera de Santiago por cursos o seminarios, y la ley establece que los municipios pueden dar a fondos a rendir” a dichas autoridades.

Sin embargo, dio cuenta que “devolvían los fondos sin rendirlos“, y lo hacían “mucho después, en cuotas y sin intereses”. “Entonces ocupaban al municipio como una especie de préstamo, en el fondo ultra cómodo, ultra blando”.

Tras la denuncia, Iglesias dijo que la alcaldía “iba a revisar el tema en más profundidad, en el fondo un poco como que lo esquivó”. Pero sí obtuvo una respuesta por parte de la concejala acusada. “Fueron puras respuestas de ataques personales, burlándose de mi tartamudez y otros temas, pero no entró al fondo”.

Fue en ese momento cuando Rivero aseguró: “Él tiene que controlar lo que dice, esto es una verborrea permanente. Entre la mentira y la tartamudez, yo no sé qué es peor, no se le entiende lo que dice”. A lo que agregó: “(…) que no sean experimentos ni turismos políticos que eligen de las universidades cuicas a experimentar, a ver cómo nos va”.

Todo ello quedó registrado en un video que Iglesias subió a sus redes sociales.

Así las cosas, la autoridad dijo a CNN Chile que concurrirá a Contraloría para que “el contralor se pronuncie respecto a estos fondos no rendidos y entregados con tardanza”, y que está analizando si ir a la justicia “por discriminación por parte de la concejala”.

¿Qué respondió Angela Rivero?

La concejala del Partido Socialista entregó su versión de los hechos a CNN Chile, y respecto a la acusación por discriminación dijo que “los mentirosos se ponen así nerviosos, es una característica de muchos ‘mentirosillos’ que se ponen a trastabillar cuando hablan”.

En relación a la denuncia por viáticos, aseguró que “es súper falsa”. Y explicó que los concejales se rigen por las normas de orden administrativo.

“No tiene ninguna validez lo que está diciendo, yo creo que él es una persona que no sabe cómo funciona la administración, que son (trámites) complejos, burocráticos”.

La autoridad explicó que cuando regresó del viático al que se refiere Iglesias, perdió sus boletas: “No sé qué pasó con ellas, las tenía todas en un sobre y parece que cuando fui a lavar el auto desaparecieron. Y para no hacer ninguna complicación yo devolví la plata”.

Según Rivero, la acusación “carece de todo sustento”. Además, dijo que la situación le generó “rabia”.

“No es primera vez que hace anuncios públicos y después da las disculpas en privado. Es su estilo, como que quiere ser famoso y en esta oportunidad me agarró a mí“, afirmó.

¿Qué dijeron desde el Municipio de Independencia?

CNN Chile también contactó a la Municipalidad de Independencia para conocer una versión oficial frente a la denuncia por discriminación hecha por el concejal Iglesias.

“Durante el Concejo Municipal del 14 de diciembre hubo un debate entre concejales que desencadenó en una serie de comentarios y acusaciones que consideramos irresponsables”, señalaron.

Y agregaron: “Lamentamos la forma en que se desarrolló el Concejo ya que el tono de la conversación no se ajustó a las normas de convivencia, no garantizando un intercambio de ideas en el marco del respeto y la tolerancia. Como municipio seguiremos trabajando para potenciar espacios de conversación que resguarden la dignidad de las personas“.

Puedes revisar el video del Concejo Municipal y la denuncia de Iglesias aquí: