Concejal Cruz rompe el silencio tras denuncia de agresión: “Yo no he golpeado a nadie”

El concejal aseguró que a Andrea Balladares “nunca la empujé y nunca hubo ningún acto de ese tipo. Empujé una puerta y de eso me arrepiento totalmente".

La tarde de este miércoles, el concejal Felipe Cruz rompió el silencio luego de fuera denunciado de agredir a la secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Balladares. “Yo no he golpeado a nadie”, sostuvo.

¿Qué dijo Cruz?

El concejal partió señalando que siempre ha estado “en contra de la violencia, en contra de la violencia contra las mujeres yde la violencia en general”. “Los vecinos de Recoleta, los militantes de mi ex partido RN y todos quienes me han conocido toda la vida saben que es así”.

“Esta situación, muy lamentable, se dio en el marco de las nominaciones que los partidos deben hacer para las elecciones a alcalde y concejales, que ha sido una situación compleja para mí en lo personal y para todos los candidatos concejales que están en un limbo”, agregó.

Señaló que a Balladares “nunca la empujé y nunca hubo ningún acto de ese tipo. Empujé una puerta y de eso me arrepiento totalmente. Al parecer eso pudo haberle causado alguna lesión en sus manos, que es algo que lamento y expreso mis totales disculpas a Andrea y al partido”.

“Esto no reviste delito, de hecho no se me ha decretado ninguna cautelar y yo espero la verdad que podamos resolverlo de la mejor manera posible”, dijo, e informó que mantendrá su candidatura. “Por extraño que parezca, a mí me da mucha más fuerza para seguir adelante”.

“Es un momento triste en que uno lamentablemente al calor de la discusión comete tonteras, pero acá no hay ningún delito. Se dio en el marco de una discusión política y lo que espero es que esto no ensucie todo el proceso que miles de vecinos de Recoleta hemos venido trabajando durante años para derrotar al Partido Comunista”, añadió.

“No he golpeado a nadie en esta ocasión ni en ninguna otra. Eso se los puedo asegurar”, cerró.

Detalles del ataque

Según explicó la presidenta del Tribunal Supremo de RN, Katherine Martorell, cerca de las 13:00 horas Cruz apareció en la sede de la colectividad “con una actitud muy violenta” exigiendo “a gritos a la guardia” del lugar hablar con el presidente (Rodrigo Galilea) o la secretaria general, llegando a amenazar con “entrar por la fuerza si no se le atendía”.

En un momento, Balladares “abrió la puerta y Felipe se abalanzó sobre ella, profiriéndole insultos de alto calibre”. “Según los registros de los videos de las cámaras de nuestra sede y el análisis de la PDI tras denunciar este hecho, Felipe empujó a Andrea no una, sino dos veces, y luego abrió la puerta con fuerza, lanzándole además un codazo”, añadió.