Con Daniel Jadue a la cabeza: Los presos VIP con los que Luis Hermosilla compartirá la cárcel Capitán Yáber

Hermosilla se encontrará con sus ex socios imputados por el caso Factop, además de otros sujetos encarcelados por causas tan variadas como espionaje militar y torturas.

Este martes, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva contra Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, imputados por delitos tributarios, soborno y lavado de activos, en el marco del denominado caso Audios.

Por dicho motivo, Hermosilla fue trasladado a Santiago I pero todo apunta a que posteriormente, por determinación de Gendarmería, termine en el anexo Capitán Yaber donde cumplirá la medida cautelar mientras se desarrolla la investigación de cara al eventual juicio oral.

Los otros presos VIP junto a Luis Hermosilla

Hermosilla compartirá dicho recinto con otros individuos -tanto condenados como sujetos a medidas cautelares- que han protagonizado hechos mediáticos en el último tiempo.

De acuerdo a un reportaje de Radio Biobío -hasta mediados de agosto- se encuentran en Capitán Yaber tres implicados cercanos a Luis Hermosilla, imputados en el denominado caso Factop: Rodrigo Topelberg y los hermanos Daniel y Ariel Sauer.

Fuera de dicha causa hay otros imputados conocidos. Tal es el caso del ex alcalde de Recoleta y ex candidato presidencial, Daniel Jadue, quien permanece en prisión preventiva por su rol en el caso Achifarp. Junto a él también está Matías Muñoz, su ex mano derecha en Achifarp y también formalizado por dicho caso.

También se encuentra encarcelado en Capitán Yaber el ex juez Juan Poblete, a quien -en el marco del caso Operación Topógrafo– se le acusó de espionaje militar. Finalmente, en cuanto a las personas que cumplen prisión preventiva, está José Antonio Pávez, acusado de liderar uno de los fraudes tributarios más grandes de la historia de Chile.

Sumados a ellos están los presos que ya fueron condenados. Tal es el caso de los hermanos Daniel y Andrés Lasen, dueños de automotoras ilícitas, y de Miguel Carrasco, ex gendarme condenado por torturas.