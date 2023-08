Este miércoles, la diputada del Partido Republicano Chiara Barchiesi mantuvo un tenso enfrentamiento verbal con las diputadas comunistas Lorena Pizarro y Alejandra Placencia en las instalaciones del Congreso.

El hecho ocurrió luego de que las parlamentarias comunistas criticaran la contratación del exfuncionario de Carabineros, Sebastián Zamora, en el equipo de Barchiesi.

Cabe recordar que Zamora es acusado de homicidio frustrado tras empujar a un menor de edad por el Puente Pío Nono en octubre de 2020.

Tras escuchar los comentarios, Barchiesi manifestó que ambas eran unas “comunistas levantadas de raja”, lo que produjo la molestia de las diputadas oficialistas.

“No me vengas a provocar así”, encaró Pizarro a Barchiesi, “entiendo tu odio hacia nosotros“; sin embargo, Barchiesi le aseguró que no odia a nadie.

“Estás llena de odio y desprecio. Lo que acabas de decir ahí bajito dilo fuerte. Eso es tener valor, yo a ti te digo las cosas en la cara”, insiste la diputada comunista.

Tras la interpelación, la republicana se retiró del lugar, no sin antes escuchar una advertencia por parte de Pizarro: “trata de no cruzarte con nosotros, ordinaria“.

Versión de Pizarro

Posteriormente, Lorena Pizarro se refirió al hecho, explicando que “la diputada Barchiesi nos enfrenta, nos insulta y vamos a decir algo bien claro: que se haga cargo de a quién tiene trabajando para ella, porque lo otro es impunidad”.

En esa línea, la parlamentaria agregó que “pensar que nosotros vamos a ver a quienes golpearon a jóvenes durante la revuelta popular, no lo vamos a hacer porque nosotros respetamos los Derechos Humanos. Y en un tono de insulto, nos trata de comunistas levantadas de raja. Una ordinaria, una vulgar, una clasista, eso nunca ha sido un argumento”.

Respuesta de Barchiesi

Por otro lado, Chiara Barchiesi dio detalles del evento, asegurando que “hoy me vi enfrentada a un acto de matonaje por parte de un grupo de diputadas comunistas, por la simple razón de pedir respeto para mi equipo de trabajo. Efectivamente, entre quienes me apoyan se encuentra Sebastián Zamora, quien es un excarabienro investigado por la caída de un manifestante violento al Río Mapocho en el año 2020″.

“Se trata de un caso que aún está en proceso, por lo tanto, no hay una definición judicial al respecto. En este sentido, la diputada Pizarro falta a la verdad cuando habla de impunidad. No puede ser que en este Congreso Nacional una diputada de la República sea agredida y violentada por sus pares, menos que no dejen avanzar por los pasillos, señalando ‘no te cruces con nosotras’. A todas luces, una frase de baja estofa, no digna de autoridades de este país”, agregó.

Asimismo, explicó que a su juicio “lo que han hecho esta mañana con Sebastián no es más que un nuevo acto de cancelación, como lo han hecho en innumerables ocasiones. Por esta razón la llevaremos a la comisión de ética, para que respondan por este acto de violencia en la Cámara de Diputados”.