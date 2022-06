Organizaciones mapuche de Galvarino, Nueva Imperial y Cholchol manifestaron su rechazo a la visita a Temuco del presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil.

El arribo del líder gremial a la capital de la Región de La Araucanía se debe a que es uno de los oradores del decimoctavo Encuentro Empresarial de La Araucanía (Enela) 2022, el cual comienza este jueves.

“Juan Sutil no eres bienvenido en Wallmapu”, expresaron manifestantes a través de redes sociales, una marcha e incluso barricadas que se registraron la noche del miércoles en Koiwe Painemal.

El presidente de la CPC es cuestionado por el polémico proyecto de regadío de cerezas que, aseguran las comunidades, intervendría el río Quillem.

“Nosotros nos enteramos de casualidad, por un peñi que asistió a la reunión en la que estuvieron presentes funcionarios municipales, el constituyente Chahín y el empresario Juan Sutil, donde se les señaló que Sutil pretendía crear una plantación de cerezos y para eso se debía intervenir el río Quillem”, dijo Marcelo Quintrileo de la comunidad de Galvarino.

Lee también: Juan Sutil: “Lamentablemente, hoy Chile no es un país seguro para invertir”

No obstante, en entrevista con El Mostrador, Sutil descartó que el proyecto que busca implementar embalses incluya aspectos como intervenir el río: “Tenemos tranques que son de la década de 1960 y cuando tú estás hablando que no tiene títulos de merced y sus títulos del año 1890, donde no tiene ningún problema a la fecha con nadie, salvo con este grupo de gente que ha tomado esto como una causa, así como hay otros que también toman otra causa, eso pasa también en otros lugares de Chile”.

“Ellos están incorrectamente actuando, porque no tienen ningún elemento que les permita decir ‘ellos han actuado en alguna oportunidad en forma incorrecta o fuera de la normativa, fuera de la ley’. Al contrario, Empresas Sutil siempre ha actuado dentro de la normativa, la ley”, añadió.

Respecto a las manifestaciones en su contra, el líder gremial dijo son “inapropiadas” y las calificó como “un acto de amedrentamiento, de funa, que no es tolerable, ni para mí ni para nadie en este país”.