“Están generando un clima de división”: Comunidad Palestina defiende regalo a Boric ante críticas de embajador de Israel

También rechazaron las acusaciones de desinformación, advirtiendo sobre el clima de polarización y división que, según ellos, se ha generado en Chile.

La Comunidad Palestina de Chile defendió este sábado el regalo que le dieron al Presidente Gabriel Boric durante una ceremonia en el Club Palestino, el pasado jueves.

Críticas al regalo

El obsequio consistió en dos prendas de bebé, que contenían estampados relacionados con la causa palestina. Esta situación causó malestar en la comunidad judía, incluida la presidenta de la Comunidad Judía de Chile, Ariela Agosin, y el embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, debido al conflicto que actualmente se desarrolla en Medio Oriente.

Agosin criticó el gesto, señalando que el regalo parecía tener una connotación política que iba en contra de la postura de Chile, que históricamente ha abogado por una solución de dos estados. El embajador Artzyeli también expresó su indignación, calificando el obsequio como un acto que apoyaba la eliminación de Israel, aludiendo a la frase “from the river to the sea”, que es vista por muchos como un llamado a borrar al estado israelí.

Defensa de la Comunidad Palestina

Frente a estas acusaciones, la Comunidad Palestina de Chile emitió un comunicado, asegurando que no se incluyó en ningún momento la frase mencionada.

Explicaron que las prendas, que representaban símbolos de la cultura palestina, tenían estampados de sandías.

“Es absolutamente falso que las prendas entregadas incluyeran la frase ‘from the river to the sea’. Los obsequios consistieron en dos prendas decoradas con trozos de sandía, un símbolo que el pueblo palestino usa desde que Israel prohibió el uso de la bandera palestina. Debido a la coincidencia de colores, y la camiseta histórica del Club Deportivo Palestino que, como es tradición, incluye dos mapas de la Palestina histórica en su diseño, en representación del número 11″, explicaron.

El comunicado también destacó que el Presidente Boric, con su característico sentido del humor, había bromeado durante la ceremonia, dejando claro que no aceptaría el regalo debido a su afinidad con el Club Deportivo Universidad Católica, que tiene una histórica rivalidad con el Club Palestino.

La Comunidad Palestina aprovechó la ocasión para rechazar las acusaciones y advirtió sobre el clima de polarización generado, por lo que consideraron como una manipulación de la información.

“Denunciamos que este tipo de estrategias, que incluyen acusaciones falsas, campañas de desinformación y discursos de odio, están generando un clima de tensión y división en Chile”, indicaron.

En el mismo comunicado, hicieron un llamado a los representantes del sionismo en Chile a asumir un rol más responsable para evitar la confrontación y el odio, alegando que las acusaciones habían sido basadas en mentiras.