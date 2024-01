La Comunidad Judía en Chile, rechazó los dichos del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue quien durante el lanzamiento del libro “Sionismo. La ideología que extermina”, manifestó que resulta contradictorio pertenecer al pueblo judío y ser de izquierda.

A través de un comunicado, la comunidad escribió: “Daniel Jadue es nada menos que el Top Ten de Antisemitas globales 2020 del Centro Wiesenthal, su anuario y su historial lo han hecho merecedor de esa posición”.

“No llama la atención tan solo de los judíos, sino que también de sus propios camaradas. La diputada Carmen Hertz y Miguel Lawner, han rechazado sus más recientes declaraciones, calificándolas como inconcebibles”, explican.

La comunidad, en esta misma línea, explicó que el edil de Recoleta se equivoca y ofende a muchos cuando señala que ser judío y ser de izquierda es incompatible, ya que “existen judíos de todos los ámbitos políticos y de hecho, los mismos Marx y Trotsky eran judíos“, explican.

Además, señalan que en Chile, muchos judíos lucharon contra la dictadura, quienes además “fueron torturados e incluso asesinados“.

“La discriminación requiere políticas públicas que condenen el discurso de odio con toda la fuerza para garantizar la vida, seguridad y dignidad de los ciudadanos de la nación”, señalan.

“El Presidente y el Gobierno se deben hacer parte de esta necesidad”

Asimismo, la comunidad judía señaló que es muy importante que el presidente Gabriel Boric y el Gobierno se hagan parte de esta necesidad, dado que a su juicio en los últimos meses han abundado expresiones antisemitas en marchas, rayados, agresiones contra judíos, amenazas y vandalización de sinagogas en todo Chile.

Además, señalan que la ministra Camila Vallejo “ha dicho que el gobierno no entra en polémicas porque sabemos cuál es la posición respecto a los temas internacionales. Pero se equivoca la vocera, este no es un tema “internacional”, porque estamos hablando de los Chilenos de origen judío, no del conflicto de medio oriente. Somos ciudadanos que esperamos una condena”.

“Jadue no ataca a los judíos de izquierda, Jadue, como siempre, ataca a todos los judíos. Solo que esta vez ya nadie está dispuesto a guardar silencio”, cerraron.