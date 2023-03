“Guardé silencio hasta que tocaron a mis hijos”. De esta forma abordó Natalia Compagnon el conflicto legal con su ex pareja, pero aún esposo, Sebastián Dávalos.

En entrevista con Caras, la ex nuera de la ex presidenta Michelle Bachelet también reveló que en la actualidad no mantiene una relación con dicho núcleo familiar.

“No tuve más relación con ellos, ni con la madre ni con las hermanas de Sebastián. Los lazos se quebraron por completo. No nos volvimos a ver los domingos, ni en pascuas ni años nuevos”, expresó.

¿Qué pasó?

La situación comenzó cuando Dávalos quiso venderle a su actual pareja la propiedad donde vive Compagnon y sus hijos. Este proceso terminó a favor de la ex nuera de Bachelet, quien, junto a los nietos de la otrora mandataria, podrán continuar viviendo en el inmueble en La Reina.

“Sebastián no entendió (…). Con mis hijos no vas a jugar”, sostuvo.

La causa también aborda una orden de alejamiento en contra Dávalos por violencia intrafamiliar (VIF).