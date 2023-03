Durante la tarde del miércoles se llevaron a cabo las primeras definiciones de la Comisión de Expertos encargado de la redacción del nuevo proyecto de Constitución, así se despejó cuáles serán las ideas que guiarán el camino del proyecto.

La iniciativa propuesta por la oposición buscaba crear un capítulo especial para las Fuerzas Armadas, lo que no se concretó, ya que tuvo 13 votos a favor y 11 en contra, no alcanzando el quorum de 3/5 que se necesita para aprobar los diferentes capítulos.

Esto no quiere decir que la regulación de las FF.AA, Carabineros y las fuerzas de orden no estarán en la nueva Constitución, sino que no tendrán un capítulo en particular y que estarán incluidos en el capítulo de Gobierno y administración del Estado.

La presidenta de la comisión experta, Verónica Undurraga, salió a aclarar la votación y señaló: “el capítulo de Fuerzas Armadas, regulación de Carabineros y fuerzas de orden va a estar incluido en la Constitución, la discusión era si tenían un capítulo separado o sobre si se incluían bajo el capítulo de gobierno”.

“Todas y todos los comisionados sabemos que hay una preocupación sobre seguridad ciudadana, ese tema va a estar transversalmente tratado en la Constitución”, señaló la experta.