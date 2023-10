A diferencia de principio de año, este proceso no estuvo marcado por elogios, como cuando se destacó el acuerdo transversal que se consiguió con el anteproyecto constitucional. Al término del trabajo, solo hubo aplausos para los funcionarios del ex Congreso. Desde la izquierda acusan que el texto no los incluye y que es identitario, mientras que en la derecha afirman que la propuesta fue mejorada.