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Comisión de Seguridad Pública del Senado aprueba proyecto que endurece sanciones por atentados contra Carabineros, PDI y Gendarmería

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Comisión de Seguridad Pública del Senado aprueba proyecto que endurece sanciones por atentados contra Carabineros, PDI y Gendarmería

Esta mañana, la comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó en general el proyecto de ley que endurece sanciones por atentado contra autoridades policiales de Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería.

Cabe recordar que la iniciativa llegó al Senado en su segundo trámite constitucional, luego de ser aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados con 96 votos a favor, 34 en contra y 14 abstenciones.

El proyecto surgió como una idea de los parlamentarios de Renovación Nacional, junto a otros exlegisladores.

¿Qué dice la iniciativa?

La propuesta además incorpora una hipótesis agravada de atentado contra la autoridad y aumenta la pena privativa de libertad cuando el atentado sea, concretamente, contra un funcionario policial.

La iniciativa también incorpora criterios para determinar las sanciones, considerando si los responsables actúan individualmente o como parte de un grupo. Además, establece que, cuando el atentado se cometa contra funcionarios de Carabineros, la PDI o Gendarmería, se aplicará únicamente una pena privativa de libertad.

Por otro, por el hecho de insultar u ofender gravemente a un policía, se aplicará una pena de prisión en su grado máximo (hasta 60 días) y una multa de una a cuatro UTM (hasta $286.884).

Si se ofende gravemente a funcionarios de Gendarmería en el ejercicio de sus funciones, conociendo o no su calidad como tal, también incurrirá la misma pena.

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