Este miércoles se realizó la primera reunión de la Comisión de Ética de la Cámara que revisa la situación de la diputada Maite Orsini (RD).

La instancia tiene por objetivo investigar si es que hubo mal uso del cargo, o el prestigio de la Cámara de Diputados para beneficios particulares o para terceros, esto tras el “telefonazo” de la parlamentaria tras la detención de Jorge Valdivia.

Ante esto, el diputado José Carlos Meza (Republicano) indicó que la sesión no es pública. Sin embargo, adelantó cómo se llevará a cabo el procedimiento.

“Acordamos continuar con la investigación y la recepción de pruebas”, dijo. En esa línea, señaló que la instancia está investigando faltas a la ética y no responsabilidades penales o civiles.

La parlamentaria se expone a una multa por llamado al orden, que será equivalente hasta el 2% de su dieta mensual; a 5% de la dieta por amonestación y hasta el 15% de la dieta mensual para la censura.

Se espera que en la próxima sesión la diputada Orsini haga sus descargos en la Comisión de Ética, a la que será formalmente citada.

El “telefonazo”

En marzo pasado, la legisladora de Revolución Democrática se contactó con la jefa de la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros, Karina Soza, debido a la detención del exjugador Jorge “Mago” Valdivia.

En concreto, Orsini habría buscado contactar a Soza con el exfutbolista, quien quería querellarse contra la institución por vulneración de derechos.

Soza es la segunda mujer que integra el alto mando. Según consignó La Tercera, la general dijo estar tranquila y aseguró que no hizo nada malo.

Consultada por el llamado, Soza detalló que “el día posterior al procedimiento policial que se efectuó con el ciudadano Jorge Valdivia, en la 37 comisaría de Vitacura. Ella me llama en mi calidad de directora de DD.HH., manifestándome que al parecer habría habido una vulneración de derechos a Jorge Valdivia, a propósito de este procedimiento en la unidad policial”.

Según la oficial, Orsini le manifestó que “había habido algún tipo de vulneración y que esto generaría una acción legal que, eventualmente, quería efectuar el futbolista”.

En esa línea, la jefa de la dirección de Derechos Humanos negó que el llamado fuese para ponerla en contacto con el exfutbolista.

“No. Yo no hablé con el futbolista, tampoco con la comisaría que asumió el procedimiento, sino que derivé la situación, tal como lo hago con todas las peticiones y situaciones que me llegan desde organizaciones de la sociedad civil, desde el Instituto de Derechos Humanos (INDH), desde la Defensoría de los Derechos de la Niñez, etc. Yo acá le derivé el tema a un oficial de mi repartición para que averiguara qué había sucedido e indicara si había algún tipo de error procedimental”, señaló.

En ese sentido, la oficial reiteró que nunca habló con Valdivia y que ni siquiera lo conoce.