El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, dijo que la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, está “profundamente equivocada” en la cantidad de proyectos de ley sobre seguridad aprobados en el Congreso.

Este martes, el también militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) dijo estar preocupado “profundamente” por lo expresado por la secretaria de Estado: “Aquí están todos los proyectos y de los 31 proyectos se han aprobado -tal como yo lo dije- dos proyectos, no ocho. Hasta ahora el Gobierno no ha presentado ninguno proyecto de los comprometidos, no es que haya presentado proyectos”.

“Entonces, yo quiero transmitir una profunda preocupación: o la ministra del Interior no conoce bien cuáles son los proyectos que están incorporados en la agenda que tenemos que aprobar con plazos o el Gobierno confunde dos con ocho, y para mí no es lo mismo dos con ocho. Para mí es distinto”, agregó.

Además, sostuvo que en la velocidad en esta materia “hay que verla en forma exigente y no de forma complaciente”.

Respuesta de Tohá

Minutos más tarde se le consultó a Tohá por los dichos de Coloma durante una actividad oficial, en la que participó el subsecretario Eduardo Vergara y otras autoridades. “En el Gobierno no hay ninguna complacencia. En el Gobierno estos temas se están tratando y trabajando con una intensidad que no conocíamos hace mucho tiempo, respecto a la cantidad de proyectos que tramitamos, la velocidad con la que los sacamos”, respondió.

“A ello hice referencia el otro día, que respecto a la agenda que se presentó en el mes de enero, ya hay ocho proyectos aprobados, respecto a la agenda que coordinamos con los presidentes de las cámaras ya hay tres proyectos aprobados y una reforma constitucional también que habilita una ley que vendrá después. Tenemos muchos proyectos que están en tramitación, esta semana entran dos o tres al Parlamento para que se empiecen a tramitar desde la próxima semana y tenemos una gran cantidad de urgencias”, continuó.

De este modo, la ministra reiteró que “lo último que tenemos en esta materia es complacencia. Tenemos plena conciencia de la necesidad de trabajar mucho, de trabajar rápido y de trabajar bien, y hay que hacer que estas tres cosas sean compatibles: mucho, rápido y bien, porque no solo hay que sacar las leyes rápido, hay que sacar buenas leyes”.