El Colegio Médico de Chile (Colmed) difundió este miércoles su apoyo a psiquiatras del Hospital del Salvador de Valparaíso tras denuncias de la ministra de Salud, María Begoña Yarza, por torturas a los pacientes psiquiátricos en el centro de salud público de la quinta región, caso que fue llevado a la Fiscalía Regional de Valparaíso.

Asimismo, la organización gremial indicó que en su Consejo Nacional, por 30 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, “se acordó denunciar ante el Tribunal de Ética de la Orden a la ministra de Salud, por la imputación del delito de torturas contemplado en el Artículo 150 del Código Penal a los médicos psiquiatras del Hospital del Salvador de Valparaíso”, indicando que sus intentos por rectificar sus dichos no fueron suficientes.

Según informó Biobío Chile el pasado lunes, la Fiscalía regional confirmó haber recibido una denuncia proveniente del Ministerio de Salud para iniciar una investigación en el recinto, argumentando eventuales torturas a los pacientes, como intervenciones de terapia electroconvulsiva sin anestesia.

Ya se había exigido una disculpa pública de parte de la jefa de la cartera de Salud, como también los funcionarios del hospital iniciaron un paro, exigiendo a Yarza retractarse de la denuncia. Sin embargo, la ministra volvió a dirigirse a Fiscalía para detallar el contexto de la inspección de la Comisión de Protección de Derechos de Personas con Enfermedades Mentales, del que resultó el informe que originó la denuncia.

Lee también: “Es erróneo y excesivo”: Colmed condena denuncia de Minsal por supuestas torturas en psiquiátrico de Valparaíso

Este miércoles la ministra Yarza envió una carta a la Mesa Directiva Nacional del Colmed. “Me doy cuenta que fue un error que en esta denuncia se mencionara el Artículo 150 A del Código Penal, ya que no se ajusta a los hechos planteados”, señalando que “tengo la convicción que las y los trabajadores del Hospital del Salvador de Valparaíso no son torturadores“.

“Por esto”, continuó, “me disculpo por el daño provocado a las y los trabajadores de Salud del Hospital, pues esta no es ni será nunca la intención de la ministra de Salud (…) En ese sentido, e iniciando un camino de reparación con el equipo de salud, he rectificado mediante un nuevo oficio a la Fiscalía la denuncia original, dando cuenta que en base a hechos objetivos, que dan cuenta de las condiciones de precariedad estructural que en la cual se realiza la práctica clínica en el Hospital, resulta improcedente la denuncia por el Artículo 150 A”.