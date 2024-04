El Colegio Médico expresó su repudio a las declaraciones de la diputada María Luisa Cordero (IND-RN), en medio de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, donde comentó que “los que se suicidan son los papás de los esquizofrénicos, que los tienen que aguantar”.

De acuerdo al órgano colegiado, la magnitud de los datos de evidencia científica refutan lo expresado por la parlamentaria, ya que las personas con esquizofrenia “tienen 170 veces más riesgo de suicidio que la población general”.

“Esto devela no solo una actitud peyorativa y estigmatizante, sino que, como lo dice la literatura internacional, pone en riesgo la salud de las personas que están hoy con riesgo suicida. Es inaceptable este tipo de declaraciones en el contexto de crisis de salud mental en que estamos y mucho menos de parte de una parlamentaria que es psiquiatra”, señalaron desde la mesa directiva.

Por ello, pidieron elevar el nivel de debate por el bien de la salud del país, y que “quienes cometen exabruptos respondan ante las instancias que les corresponde evaluar este tipo de faltas”.

En 2004, el Colegio Médico expulsó de sus filas a la psiquiatra por sus faltas al Código de Ética de la Orden.

¿Qué dijo la diputada Cordero?

Este lunes, durante la discusión sobre la Ley Corta de Isapres en la Comisión de Salud de la Cámara, Daniel Lilayu (UDI) estaba exponiendo una lista de enfermedades que podrían hacer colapsar el sistema de salud público en caso de que las aseguradoras quebraran.

Una de las condiciones mencionadas fue la esquizofrenia, sobre la cual el parlamentario comentó que una eventual irrupción de su tratamiento podría aumentar en un 4,2% el riesgo de suicidio.

Fue en ese momento cuando María Luisa Cordero (IND-RN) soltó la controversial frase: “Si hay alguien que no se suicida son los esquizofrénicos, los que se suicidan son los papás que los tienen que aguantar”.

Tras ello, el diputado independiente Hernán Palma interrumpió a la parlamentaria, y le respondió: “Yo tengo una hija esquizofrénica y créeme que no tengo que suicidarme doctora Cordero. No lo puedo soportar. Su ironía no me hace ningún chiste (…) este espacio ha llegado a límites insostenibles”.

Luego, se retiró de la sesión.