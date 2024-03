A través de sus redes sociales, una estudiante del Colegio Inglés de Talca denunció que sufría bullying y dio a conocer los malos tratos que habría experimentado por parte de sus compañeros y compañeras.

La joven relató la situación que vive desde hace un tiempo en el recinto educacional: “La he pasado muy mal, ahora estoy muy asustada porque van a empezar las clases y paso los recreos sola, almuerzo sola”.

“Me dicen muchas cosas, los grupos no me integran, eso ha sido muy difícil para mí porque académicamente me ha afectado”, afirmó la menor en un video que ya acumula casi dos millones de reproducciones en la plataforma TikTok.

Tras esto, la Superintendencia de Educación ingresó una denuncia de oficio y señalaron que ya tomaron conocimiento del caso.

“Ante situaciones de maltrato, los establecimientos tienen el deber de activar los protocolos de actuación, investigar y tomar medidas de resguardo, de apoyo psicosocial y/o pedagógico para garantizar que no se vulneren los derechos de las y los estudiantes”, recalcaron.

¿Qué dijo el Colegio Inglés?

En un comunicado, el establecimiento educacional declaró: “El Colegio Inglés de Talca tiene más de 40 años de tradición y su proyecto educativo pone en el centro a las familias. La convivencia escolar es uno de los ejes de su gestión formativa y está presente en todas sus actividades”.

“Nuestro colegio cuenta con reglamentos, protocolos y un plan de gestión de la convivencia escolar. Respecto del caso que se ha hecho público, estos procedimientos han sido cumplidos estrictamente“, expresaron y agregaron que para no vulnerar los derechos de la estudiante, “no nos es posible darlos a conocer públicamente”.

Asimismo, informaron que han tomado contacto con las autoridades educacionales de la región a través de la Superintendencia de Educación, “y haremos entrega de todos los antecedentes que nos soliciten”.

“Queremos dar la tranquilidad a nuestros estudiantes, a sus apoderados y a toda nuestra comunidad escolar de que seguiremos trabajando de manera transparente y apegados a nuestro proyecto educativo por el bienestar de la comunidad en su conjunto”, zanjaron.