El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) reveló los resultados de su última evaluación a la franja televisiva del plebiscito constitucional 2023.

El sondeo se realizó entre el 6 y el 13 de diciembre, mediante una encuesta online de cinco minutos a hombres y mujeres de 18 años o más, residentes en principales ciudades y/o comunas, de todas las regiones de Chile.

Interés en el plebiscito de salida

Un 44% de los encuestados declaró tener “mucho interés” en el plebiscito de salida. Mientras que un 42% señaló tener “poco” y un 14% “nada”.

De acuerdo al CNTV, este nivel “es significativamente mayor al obtenido en mayo de 2023, para la elección de consejeros constitucionales, donde solo un 29% declaró interés en el proceso”.

Además, quienes manifestaron tener “mucho interés” son quienes vieron la franja, personas de mediana edad (entre 30 y 59 años) y encuestados que residen en la zona sur del país (de La Araucanía al sur). El interés electoral se correlaciona positivamente con el visionado de franja”.

Exposición a la franja electoral

Este ítem es el que alcanza un nivel más alto entre los consultados. Un 85% de ellos declara haber visto el espacio televisivo.

Sin embargo, el Consejo aclaró que el trabajo de campo del estudio se hizo hacia el final de las emisiones, “cuando es más probable que haya personas expuestas”.

Entre quienes no vieron la franja, el 42% manifestó no tener interés alguno, el 37% tenía interés, pero no había podido sintonizarla y el 21% simplemente no sabía.

El resultado no muestra diferencias significativas a nivel de sexo, edad, zona de residencia o grupo socioeconómico.

¿En qué formatos se consumió la franja electoral?

La mayor parte de quienes declaran haber visto la franja mencionaron como principal motivo el estar viendo televisión en el momento que empezó (79%). Mientras que un 13% dijo haber prendido la televisión voluntariamente para verla y un 8% dice haberla visto en Internet en un horario más cómodo.

Esta conclusión muestra una tendencia similar con mediciones previas, como el plebiscito de salida en 2022 y la elección del Consejo Constitucional en 2023.

En relación con los medios usados para ver la franja, la televisión concentra la mayor proporción de las respuestas, con un 92%. Le siguen con lejanía las redes sociales con un 12%, otros sitios de internet con 12%, el canal de YouTube del CNTV con un 11% y otros canales de YouTube con 11%.

Los mencionados resultados no muestran variaciones significativas en relación a las dos franjas anteriores.

¿Cuál fue el impacto de la franja electoral?

“La mayoría de las personas encuestadas valoran la emisión de una franja televisiva“, afirmó el Consejo Nacional de Televisión.

Del total de entrevistados, el 63% declaró estar “de acuerdo o muy de acuerdo” con que “es importante que la televisión emita una franja electoral para este plebiscito”. Este nivel de valoración positiva se ha mantenido alto y estable a lo largo del tiempo, llegando a su punto más alto en el plebiscito de salida 2022 (80% de acuerdo).

Impacto informativo: Entre quienes vieron la franja, un 62% menciona que les permitió ver las diferencias entre las dos opciones y el 61% que les permitió entender las consecuencias de votar A favor o En contra. Mientras tanto, un 45% considera que los comandos no usaron la franja de manera honesta.

Impacto informativo: Entre quienes vieron la franja, un 62% menciona que les permitió ver las diferencias entre las dos opciones y el 61% que les permitió entender las consecuencias de votar A favor o En contra. Mientras tanto, un 45% considera que los comandos no usaron la franja de manera honesta.

Impacto conductual y electoral: Solo una de las cinco acciones descritas en la encuesta tuvo un resultado neto positivo (mayor proporción está de acuerdo que en desacuerdo). Se trata de "haber comentado la franja con la familia, amigos y conocidos en los últimos días". Por su parte, las restantes cuatro conductas consultadas tuvieron un resultado neto negativo destacando el cambio de voto, donde solo un 22% señaló que la franja le hizo cambiar su decisión de voto.

Impacto perceptual: La gran mayoría de las personas que vieron la franja no incrementaron su interés en el plebiscito (77%). Solo uno de cada cuatro encuestados (23%) señaló que la franja impactó positivamente en tener mayor interés por el plebiscito, siendo una opinión significativamente más alta en las personas entre 18 y 44 años.

Medios de información sobre la elección del 7 de mayo

Para el 74% de los consultados, los canales de televisión abierta nacional son los medios preferidos para informarse sobre el plebiscito, siguiéndole muy de lejos los canales informativos de TV pagada (10%) y los canales regionales o comunales (2%). La tendencia se ha mantenido estable en las últimas cuatro franjas, dejando a la TV abierta en torno al 70% de preferencias.

Entre otros medios de comunicación usados para informarse de la próxima elección, las redes sociales y los portales de Internet son los más mencionados, con un 44% y 37% respectivamente. Las redes sociales son las preferidas entre los jóvenes, mientras que los portales de Internet son utilizados por todos los segmentos sin diferencias significativas.

En relación con las noticias falsas o desinformación, se percibe mayor proporción en las redes sociales y en la propia franja electoral, con un 47% y 40% de acuerdo.