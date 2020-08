Un gimnasio fue fiscalizado y clausurado temporalmente por mantener parte de sus operaciones durante época de pandemia, situación que fue denunciada por un equipo de CHV Noticias y CNN Chile.

El recinto se ubica en Las Condes, comuna que se encuentra en transición. En dicha fase está permitida la práctica de deportes, pero esa autorización es sólo para espacios públicos al aire libre y no cerrados.

El jueves pasado, a eso de las 19:00 horas, las cámaras captaron a un grupo de seis personas -entre instructores y clientes- al interior del gimnasio emplazado en calle Los Militares. Usaban las máquinas y pesas a veces portaban mascarillas, pero otras veces obviaban este elemento de protección personal.

En uno de sus ventanales, el gimnasio informaba que sólo se estaba realizando trabajo de kinesiología, pero se podía observar algo más que eso: rutinas de ejercicios con peso. Al cierre, a eso de las 20:00 horas, en ningún momento se observó trabajo de sanitización.

El viernes el gimnasio volvió a funcionar sin uso de mascarillas.

Al hacer las consultas en Comisaría Virtual, Carabineros indicaron que este trabajo no se puede hacer en ese tipo de lugares cerrados, sino solamente a través de una visita de manera particular por parte del especialista al paciente.

El equipo fiscalizador, integrado por efectivos de la PDI, la subsecretaría de Prevención del Delito, inspectores de la Dirección del Trabajo y funcionarios de la Seremi de Salud Metropolitana, se hicieron presentes en el lugar.

Al dueño del local y a uno de sus empleados les molestó la presencia de la prensa. El propietario comentó que “soy kinesiólogo. Si van a presentar esto en la tele, que no sea un tongo. En mi gimnasio, las dos personas están con orden medica y yo sólo atiendo con orden médica”.

“Hacemos atención personalizada a gente que tiene lesiones traumáticas”, aseguró.

Pese a las justificaciones, el equipo multidisciplinario fiscalizador decidió decretar la prohibición del funcionamiento del gimnasio.

El jefe de Denuncia Seguro de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Sebastián Delmas, indicó que “pudimos detectar distintas falencias y por parte del equipo de salud pudieron constatar que no se estaba cumpliendo con las normas sanitarias correspondientes; no existían las señaléticas en la época de pandemia en la que nos encontramos, no se cumplía con el uso de mascarillas ni las medidas sanitarias que debiera haber al interior de un recinto”.

“Es muy importante destacar que en la época de fase 2 en la que estamos en esa comuna puntualmente, no está permitido el funcionamiento de gimnasios, ni ningún centro deportivo de espacios cerrados; el deporte solamente se puede hacer en aquellos lugares de espacio abierto y con el límite de distanciamiento social necesario”, añadió.

Por el momento, este gimnasio deberá permanecer cerrado mientras enfrenta un sumario sanitario.