Esta semana, la fiscal Giovanna Herrera, ingresará una solicitud de formalización en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Esto en el marco de una investigación por el delito de cohecho.

La indagatoria busca esclarecer una supuesta donación irregular que habría realizado la empresa Best Quality Spa a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), representada por el jefe comunal.

De acuerdo a lo informado por La Tercera, César Ramírez -vendedor y comisionista de la empresa- se autodenunció al Ministerio Público debido a un supuesto “bono” adicional de insumos que Jadue le habría solicitado, el que terminó en la sede del Partido Comunista de su comuna.

Asimismo, y según la carpeta investigativa a la que accedió el mencionado medio, existe la declaración de un testigo que aseguró haber presenciado la negociación de la “coima” y también el momento en que los elementos fueron trasladados hasta la tienda.

Se trata de Óscar Orlando Doussang Jara, quien se desempeñaba como “chofer y acompañante de César Ramírez”, según declaró ante la fiscal Herrera el pasado 29 de octubre de 2021.

En esa línea, y de acuerdo a su declaración, Doussang participó en varias reuniones en que Ramírez sostuvo con Jadue en la Municipalidad de Recoleta, donde se abordaba lo referente a “insumos médicos, termómetros, mascarillas, volúmenes, precios, entre otros“.

El interés se situó en un encuentro materializado, según Doussang, en julio o agosto de 2020, ya que en esa instancia el jefe comunal habría dado indicios de “cohecho”.

“En una reunión, en julio o agosto del 2020, en la Municipalidad, que estaba César Ramírez, Jadue, Matías Muñoz y yo, se llegó al acuerdo final, que era un acuerdo de compra por cuatro contenedores de mascarillas. Ese día el alcalde Jadue indicó, además, que quería hacer un Supermercado Popular y que necesitaría un proveedor para traer insumos de China“, señaló el conductor.

En ese sentido, agregó que: “En esa misma reunión, Jadue dijo que él compraba los contenedores, pero que quería una bonificación de la empresa. Ante eso, César Ramírez le dijo que hablaría con Álvaro Castro porque no dependía de él”.

Tras el encuentro, Doussang relató que habría recibido una guía de despacho en la bodega de Best Quality en presencia de Ramírez y Castro.

“Yo retiré de la bodega alcohol gel, como 100 bidones, mascarillas, guantes, pecheras. Se cargaron el camión y fuimos a la calle Lircay, el número no recuerdo. El lugar era el Partido Comunista de Recoleta, nos estaba esperando Matías Muñoz y Ricardo. Yo bajé las mercaderías y ellos nos indicaron donde debíamos dejarlas dentro de la sede del Partido Comunista“, detalló.

También comentó que hubo otros productos que llevó hasta la Biblioteca de la Municipalidad de Recoleta, donde fue recibido por un bodeguero de nombre Ricardo, la misma persona que había recibido los productos en el partido.

“Después llevé productos a la bodega de la Asociación en Vespucio Norte, siempre recibía Matías Muñoz. Y después de eso no tuve más contacto con Jadue o Muñoz”, contó.

Consultado sobre mayores antecedentes y detalles de los montos a los que equivalía la mercadería entregada, Doussang sostuvo que no tiene “ninguna información del monto de dinero que correspondía a la bonificación pedida por Jadue y entregada en la sede del Partido Comunista en Recoleta“.

Finalmente, y de acuerdo a La Tercera, y respecto a otros antecedentes, se constató que el monto de los insumos solicitados a título de bono tendrían un valor de $20 millones.

¿Qué dijo Daniel Jadue?

A través de Twitter, el jefe comunal aseguró que ni siquiera lo han llamado a declarar respecto a esta indagatoria. “¡Y aquí vamos de nuevo! No sabemos si es verdad lo que dice la nota de La Tercera. De hecho, ni siquiera me han llamado a declarar. De ser así, y como siempre, prepararé mi defensa. No será la primera causa en que la justicia nos da la razón, hemos sido siempre sobreseídos“, expresó.

Asimismo, agregó que “¡confío en la justicia y espero que las instituciones funcionen apegadas al Estado de Derecho porque aquí, desde algunos medios de comunicación, ha habido solo intención de dañar a partir de una nueva arremetida comunicacional!”.