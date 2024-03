Un chofer de Concepción se volvió viral por un noble gesto: devolver la tesis a un estudiante que la había dejado olvidada al interior de su bus.

¿Qué pasó?

Adelmo Santibáñez acababa de terminar su recorrido habitual desde Lota a Concepción cuando notó que al interior del bus había una mochila olvidada.

En conversación con Las Últimas Noticias, el conductor de 51 años relató que abrió la mochila y vio que contenía “una carpeta naranja, una botella y un computador. En la carpeta había unos timbres de la Universidad de Concepción y decía ‘tesis de mi profesión’“.

En ese momento, Santibáñez decidió comenzar una campaña para dar con el parado del dueño de la preciada tesis. Con este propósito es que publicó diversas fotografías de los objetos perdidos en redes sociales y solo dos horas después recibió una respuesta.

“El joven me dio todas las características. Era de Lomas Coloradas. Ahí me esperó. Lo único que hacía era tomarse la cabeza y después me abrazó, bien apretado. Me dio un abrazo que llegaba hasta el alma (…). Era muy educado”, contó al citado medio.