Chilenas heridas en accidente en Machu Picchu relatan los minutos de terror que vivieron: “Pensé que no saldría viva”

Daniela Lizama y Talía Tori aseguraron que "lo único que queremos es volver a nuestras casas y estar con nuestras familias".

Durante las últimas horas se dio a conocer el choque que sufrió un bus de transporte de turistas en Machu Picchu, en Perú.

El vehículo sufrió un grave accidente traer caer desde una pendiente de 15 metros, mientras transitaba por la ruta Hiram Bingham, cerca de Aguas Calientes.

El relato de las heridas en Machu Picchu

Entre las más de 30 personas que resultaron heridas por el hecho se encontraban tres mujeres chilenas, quienes relataron los minutos de terror que vivieron tras el choque del bus.

En conversación con Buenos Días a Todos, Daniela Lizama aseguró que “pensé que de verdad no íbamos a salir vivas“.

Además, detalló que luego que la copiloto del bus gritara, ella se tiró al suelo entre los asientos y que en ese momento “siento que volamos de inmediato“.

Por otra parte, Talía Tori -también lesionada en el accidente de tránsito- relató que “terminé colgada en uno de los asientos de adelante”.

Adempas, señaló que aún no han sido contactada desde la embajada chilena: “Estamos emocionalmente mal, porque estamos solas en un país que no conocemos bien. No sabemos si nos pondrán ayudar. Lo único que queremos es volver a nuestras casas y estar con nuestras familias”.