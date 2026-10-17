Chile y Bolivia impulsan corredor de fibra óptica para conectar el Pacífico con el Atlántico

(EFE) — Chile y Bolivia dieron un nuevo paso en materia de integración regional tras acordar el desarrollo de un corredor bioceánico de fibra óptica, iniciativa que busca establecer una conexión entre los océanos Pacífico y Atlántico a través de los territorios de ambos países.

El entendimiento se concretó durante la reunión que sostuvieron en La Paz los presidentes José Antonio Kast y Rodrigo Paz, en el marco de la primera visita oficial de un mandatario chileno a la capital boliviana en 71 años. Tras el encuentro, las cancillerías suscribieron un memorando para avanzar en el denominado “Corredor Bioceánico de Fibra Óptica Chile-Bolivia”.

De acuerdo con la declaración conjunta firmada por ambos mandatarios, el proyecto está “destinado a fortalecer la conectividad digital sudamericana y contribuir a una mayor integración entre los océanos Pacífico y Atlántico”.

Uno de los objetivos planteados por Bolivia es acceder a los cables submarinos ubicados en el Pacífico, entre ellos el proyecto Humboldt, que busca conectar Sudamérica con Asia y Oceanía mediante fibra óptica a través del Pacífico Sur.

Para avanzar en la iniciativa, los dos países analizarán aspectos como “trazados, tráfico, permisos fronterizos y servidumbres”. También buscarán operadores, inversionistas y mecanismos de financiamiento multilateral, además de estudiar una posible incorporación de Brasil y Paraguay.

La agenda bilateral también incluyó acuerdos en otras áreas. Los gobiernos destacaron la firma de un documento de “integración energética” orientado a avanzar en la interconexión eléctrica, junto con un memorando de cooperación técnica en minería para intercambiar información y desarrollar “iniciativas de interés común”.

En materia económica, las autoridades acordaron los términos de referencia para modernizar el Acuerdo de Complementación Económica 22 (ACE-22), vigente desde 1993. El objetivo es “profundizar y dinamizar el intercambio comercial y las inversiones entre ambos países”.

Ambos gobiernos también valoraron los avances del Proyecto OSSA II, que contempla revertir el oleoducto que une Sica Sica, en Bolivia, con el puerto de Arica. Según la declaración, esta iniciativa “contribuirá a fortalecer la seguridad del abastecimiento de combustibles de Bolivia”.

Durante la cita, además, se ratificó el libre tránsito de Bolivia por territorio y puertos chilenos, establecido en el Tratado de 1904. A ello se sumó el compromiso de reforzar la cooperación en seguridad, integración fronteriza y combate contra la “delincuencia transnacional organizada”.

Chile y Bolivia permanecen sin relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, con excepción del período comprendido entre 1975 y 1978. En 2018, la Corte Internacional de Justicia determinó que Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia una salida soberana al océano Pacífico.

Al abordar el futuro del vínculo bilateral, Kast reconoció que las “diferencias” entre ambos países “existen, son históricas”, aunque manifestó la intención de avanzar “paso a paso” hacia el restablecimiento de las relaciones “al más alto nivel diplomático”.